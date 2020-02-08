ГлавнаяНовости

Флик: «Матч с „Лейпцигом“ – это не финал, и слышать ничего не хочу!»

сегодня, 03:43
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 21-го тура Бундеслиги против «Лейпцига», который отстаёт от лидирующих в чемпионате мюнхенцев на 1 очко.

Многие относятся к этому матчу как к финалу, но я ничего не хочу об этом слышать. После нам предстоит сыграть ещё 13 матчей, и может много всего произойти. Нужно думать от матча к матчу, а не говорить, что этот является финалом. Мы все в предвкушении. Но это лишь одна игра. Мы должны постараться победить.

Мы хотим в каждом матче демонстрировать силу. Нам удалось снова выйти на первое место. Команда показала, что обладает невероятной силой и качеством. Я помню много комментариев после матча с Гладбахом. Команда многое исправила, но борьба продолжается. В каждом туре ты получишь то, что заработал.

Кингсли Коман будет снова в составе, мы все очень рады его возвращению. Вне заявки останутся только Никлас Зюле, Хави Мартинес и недавно травмировавшийся Иван Перишич.

Дуэль с Нагельсманном? Это не игра между двумя тренерами. Всё решится на поле. Я очень ценю Юлиана. У него правильная философия, чёткие представления о том, как его команда должна играть. Их результаты в текущем сезоне доказывают, что это команда топ-уровня. Независимо от последних матчей стоит признать, что у них очень высокий уровень. Для зрителей определённо это будет хорошая и интересная игра.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Флик: «Считаю Левандовски лучшим центрфорвардом в мире»
Сегодня, 02:56 Комментарии1
Коларов: «„Болонья“ полностью заслужила эту победу»
Сегодня, 02:09 Комментарии1
Роуз: «Через месяц после прихода Моуриньо я знал, что не буду играть»
Сегодня, 00:34 Комментарии3
Уинтерберн: «„Арсеналу“ не стоит спешить с трансфером Лалланы»
Вчера, 23:42 Комментарии2
Симеоне: «Мы должны продолжать сражаться»
Вчера, 23:27 Комментарии6
Филиппо Индзаги: «Я знаю, как Ибрагимович любит вызовы и победы»
Вчера, 22:59 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100