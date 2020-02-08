Флик: «Матч с „Лейпцигом“ – это не финал, и слышать ничего не хочу!»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от матча 21-го тура Бундеслиги против «Лейпцига», который отстаёт от лидирующих в чемпионате мюнхенцев на 1 очко.

Многие относятся к этому матчу как к финалу, но я ничего не хочу об этом слышать. После нам предстоит сыграть ещё 13 матчей, и может много всего произойти. Нужно думать от матча к матчу, а не говорить, что этот является финалом. Мы все в предвкушении. Но это лишь одна игра. Мы должны постараться победить.

Мы хотим в каждом матче демонстрировать силу. Нам удалось снова выйти на первое место. Команда показала, что обладает невероятной силой и качеством. Я помню много комментариев после матча с Гладбахом. Команда многое исправила, но борьба продолжается. В каждом туре ты получишь то, что заработал.

Кингсли Коман будет снова в составе, мы все очень рады его возвращению. Вне заявки останутся только Никлас Зюле, Хави Мартинес и недавно травмировавшийся Иван Перишич.

Дуэль с Нагельсманном? Это не игра между двумя тренерами. Всё решится на поле. Я очень ценю Юлиана. У него правильная философия, чёткие представления о том, как его команда должна играть. Их результаты в текущем сезоне доказывают, что это команда топ-уровня. Независимо от последних матчей стоит признать, что у них очень высокий уровень. Для зрителей определённо это будет хорошая и интересная игра.