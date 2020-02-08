ГлавнаяНовости

Бербатов: «Думаю, Роналду сможет играть на высочайшем уровне и в 40 лет»

сегодня, 05:39

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о своём бывшем одноклубнике, форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Роналду сказал, что хочет выступать на высочайшем уровне и в 40 лет. Я могу это представить. Райн Гиггз играл за МЮ в 40, и когда вокруг тебя есть хорошие тренеры, которые знают, что нужно с тобой делать, это возможно.

Португальская звезда всё ещё горит, и мне приятно наблюдать за ним и 38-летним Златаном Ибрагимовичем, показывающим блестящую игру. Я недавно спрашивал себя, а не рано ли я повесил бутсы на гвоздь. Но ты должен прислушиваться к своему телу и понимать, когда необходимо остановиться.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер вчера опроверг слухи об интересе к Роналду и заявил, что тот слишком стар для мюнхенского клуба.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Флик: «Матч с „Лейпцигом“ – это не финал, и слышать ничего не хочу!»
Сегодня, 03:43 Комментарии2
Флик: «Считаю Левандовски лучшим центрфорвардом в мире»
Сегодня, 02:56 Комментарии1
Коларов: «„Болонья“ полностью заслужила эту победу»
Сегодня, 02:09 Комментарии2
Роуз: «Через месяц после прихода Моуриньо я знал, что не буду играть»
Сегодня, 00:34 Комментарии3
Уинтерберн: «„Арсеналу“ не стоит спешить с трансфером Лалланы»
Вчера, 23:42 Комментарии2
Симеоне: «Мы должны продолжать сражаться»
Вчера, 23:27 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100