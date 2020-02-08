Бербатов: «Думаю, Роналду сможет играть на высочайшем уровне и в 40 лет»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о своём бывшем одноклубнике, форварде «Ювентуса» .

Роналду сказал, что хочет выступать на высочайшем уровне и в 40 лет. Я могу это представить. Райн Гиггз играл за МЮ в 40, и когда вокруг тебя есть хорошие тренеры, которые знают, что нужно с тобой делать, это возможно.

Португальская звезда всё ещё горит, и мне приятно наблюдать за ним и 38-летним Златаном Ибрагимовичем, показывающим блестящую игру. Я недавно спрашивал себя, а не рано ли я повесил бутсы на гвоздь. Но ты должен прислушиваться к своему телу и понимать, когда необходимо остановиться.