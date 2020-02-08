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Роуз: «Через месяц после прихода Моуриньо я знал, что не буду играть»

сегодня, 00:34

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, в январе перешедший в «Ньюкасл» на правах аренды, рассказал BBC Radio 5 Live, как воспринимал отсутствие игровой практики в составе «шпор». В частности, он отметил, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо не давал ему столько шансов, как другим защитникам команды.

Я чувствую, что мне не давали столько шансов, как другим футболистам обороны. Я хотел выступать под руководством Моуриньо. Через месяц [после прихода Моуриньо] я знал, что не буду играть вовсе. Было тяжело тренироваться, зная, что я не буду играть.

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Graceful 713
Graceful 713
сегодня в 00:57
56ьный человек какой-то. То его в зад, то его в гриву. Вечно недовольный нытик. И сейчас даёт интервью и не подкрепляет ничем, все предложения у него
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:47
Это футбол.
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