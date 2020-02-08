Роуз: «Через месяц после прихода Моуриньо я знал, что не буду играть»

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сегодня, 00:34

Защитник «Тоттенхэма» , в январе перешедший в «Ньюкасл» на правах аренды, рассказал BBC Radio 5 Live, как воспринимал отсутствие игровой практики в составе «шпор». В частности, он отметил, что главный тренер «Тоттенхэма» не давал ему столько шансов, как другим защитникам команды.