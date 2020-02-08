Роуз: «Через месяц после прихода Моуриньо я знал, что не буду играть»

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, в январе перешедший в «Ньюкасл» на правах аренды, рассказал BBC Radio 5 Live, как воспринимал отсутствие игровой практики в составе «шпор». В частности, он отметил, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо не давал ему столько шансов, как другим защитникам команды.
Я чувствую, что мне не давали столько шансов, как другим футболистам обороны. Я хотел выступать под руководством Моуриньо. Через месяц [после прихода Моуриньо] я знал, что не буду играть вовсе. Было тяжело тренироваться, зная, что я не буду играть.