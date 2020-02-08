Жиго: «Матч с „Локомотивом“ был непростым для нас»

Защитник «Спартака» прокомментировал итоги матча с «Локомотивом» в Кубке Париматч Премьер.

Я отыграл только первую половину встречи. Могу сказать, что это была непростая встреча для нас. Но такие матчи воспринимаются как товарищеские. Самое главное, проделать всю запланированную работу. Важно хорошо подготовиться к возобновлению сезона.

Прогресс? Конечно, мы много тренируемся, работаем и делаем всё, чтобы набрать оптимальные кондиции.