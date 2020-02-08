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Жиго: «Матч с „Локомотивом“ был непростым для нас»

сегодня, 09:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал итоги матча с «Локомотивом» в Кубке Париматч Премьер. 

Я отыграл только первую половину встречи. Могу сказать, что это была непростая встреча для нас. Но такие матчи воспринимаются как товарищеские. Самое главное, проделать всю запланированную работу. Важно хорошо подготовиться к возобновлению сезона.

Прогресс? Конечно, мы много тренируемся, работаем и делаем всё, чтобы набрать оптимальные кондиции.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Жиго Самуэль  Стадион «Эспайр»
Источник: iz.ru
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Все комментарии
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 10:13
В пердиве будет легче с Нефтехимиками и Тюменями.
galem72
galem72
сегодня в 09:54
Как же легко будет, если регулярно показывать примитивный футбол с улиточными скоростями?
Don trambon
Don trambon
сегодня в 09:29
Очень интересно. Нет лупа, спартача, виссарионовича и при этом нет ботов - кружка браги, ещё одного с эмблемой Интера.

Совпадение? Не думаю.

Вот же этим нечем в жизни заняться, как с нескольких аккаунтов тут писать ересь(
ABir
ABir
сегодня в 09:22
При этом Жиго не сказал, в чем заключалась эта сложность для Спартака
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 09:21
А когда у спартака был легкий матч, разве только с судьей москалевым?
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