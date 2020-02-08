Милошевич: «В Европе мало россиян? Главная проблема — в деньгах»

Главный тренер «Партизана» назвал причину, по которой российские игроки не стремятся уезжать в европейские клубы.

Главная проблема — в деньгах. В русской лиге их достаточно много, в Европе столько не предложат. Наверное, им удобно оставаться дома. Но в мое время за границей было много русских, и никаких проблем не возникало. Думаю, и сейчас они могут быть успешны, если имеют мотивацию и решаются на переход.

Смолов? Смолов — один из лучших в России. «Сельта» — хороший клуб для него. Она всегда старается играть в качественный футбол. Да, сейчас клуб в сложной ситуации и может вылететь в Сегунду, но в любом случае это хороший вариант, чтобы поиграть несколько лет и перебраться в команду помасштабнее.