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Милошевич: «В Европе мало россиян? Главная проблема — в деньгах»

сегодня, 13:48

Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич назвал причину, по которой российские игроки не стремятся уезжать в европейские клубы.

Главная проблема — в деньгах. В русской лиге их достаточно много, в Европе столько не предложат. Наверное, им удобно оставаться дома. Но в мое время за границей было много русских, и никаких проблем не возникало. Думаю, и сейчас они могут быть успешны, если имеют мотивацию и решаются на переход.

Смолов? Смолов — один из лучших в России. «Сельта» — хороший клуб для него. Она всегда старается играть в качественный футбол. Да, сейчас клуб в сложной ситуации и может вылететь в Сегунду, но в любом случае это хороший вариант, чтобы поиграть несколько лет и перебраться в команду помасштабнее.

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Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 14:47
После Головина еще долго в Европу никого приглашать не будут, разве что в Сельту.
Alprish
Alprish
сегодня в 14:31
Покуда шулеры уголовные руководят командами никакого футбола не будет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:08
РПЛ находится под контролем ОПГ , идёт отмыв денег , поэтому их там и много.
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 14:07
"Смолов — один из лучших в России."

12 голов за полтора сезона в посредственном чемпионате. Яркая демонстрация "мастерства" отечественных ногомячистов. Хотя это ведь не главное. Главное для российского футболиста, как говорит Федя, это знание английского.
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