Милошевич: «В Европе мало россиян? Главная проблема — в деньгах»

Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич назвал причину, по которой российские игроки не стремятся уезжать в европейские клубы.
Главная проблема — в деньгах. В русской лиге их достаточно много, в Европе столько не предложат. Наверное, им удобно оставаться дома. Но в мое время за границей было много русских, и никаких проблем не возникало. Думаю, и сейчас они могут быть успешны, если имеют мотивацию и решаются на переход.
Смолов? Смолов — один из лучших в России. «Сельта» — хороший клуб для него. Она всегда старается играть в качественный футбол. Да, сейчас клуб в сложной ситуации и может вылететь в Сегунду, но в любом случае это хороший вариант, чтобы поиграть несколько лет и перебраться в команду помасштабнее.
12 голов за полтора сезона в посредственном чемпионате. Яркая демонстрация "мастерства" отечественных ногомячистов. Хотя это ведь не главное. Главное для российского футболиста, как говорит Федя, это знание английского.
12 голов за полтора сезона в посредственном чемпионате. Яркая демонстрация "мастерства" отечественных ногомячистов. Хотя это ведь не главное. Главное для российского футболиста, как говорит Федя, это знание английского.