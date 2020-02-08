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Милошевич: «Карпин будет одним из лучших тренеров в России»

сегодня, 13:43

Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич высказал мнение о наставнике «Ростова» Валерии Карпине

Мостовой - лучший российский игрок в Испании? Я играл с Алексом — это один из лучших моих партнеров. Его техника была идеальна: пасы, удары, дриблинг — все на уровне. Не было матча, чтобы ты не подумал: «Мировой игрок!» В «Сарагосе» я застал Радимова, среди лучших полузащитников лиги был Карпин. Онопко в «Овьедо», Бесчастных в «Расинге» — все были хороши.

Фото с Карпиным? У нас был ланч. Мне провели много игр друг против друга, и всегда это было сложно. Он — бегающий, хорошо контролирующий мяч, с хорошей агрессией и менталитетом победителя. От каждого в команде он хочет того же. Такие футболисты позже становятся тренерами. Он будет одним из лучших тренеров в вашей стране, точно говорю.

Ранее Милошевич рассказал об опыте работы с Курбаном Бердыевым.

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Все комментарии
max74
max74
сегодня в 15:01
Возможно
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:06
Валера уже пообтесался и у него действительно стало получаться.
drug01
drug01
сегодня в 13:59
Только когда будет? В 22 веке !
cska plus
cska plus
сегодня в 13:53
Карпин и сегодня лучший тренер РПЛ, несмотря на то, что он хрюща.
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