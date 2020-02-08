Агент Бэйла: «„Реал“ не захотел продавать Гарета в Китай»

Агент вингера «Реала» рассказал о несостоявшемся переходе игрока в один из китайских клубов минувшим летом.

Он получил предложение, от которого было невозможно отказаться. Но «Реал» не продал его. Китайский клуб не мог заплатить столько, сколько требовал «Реал». Бэйл хотел перейти и создать наследие после себя. Он хотел поднять местный футбол. Он считал, что мог бы сделать китайский футбол великим. Он выиграл с «Реалом» абсолютно всё. Сейчас он не заинтересован никуда уходить. Китай — это совсем другое.