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Агент Бэйла: «„Реал“ не захотел продавать Гарета в Китай»

сегодня, 12:36

Агент вингера «Реала» Гарета Бэйла рассказал о несостоявшемся переходе игрока в один из китайских клубов минувшим летом.

Он получил предложение, от которого было невозможно отказаться. Но «Реал» не продал его. Китайский клуб не мог заплатить столько, сколько требовал «Реал». Бэйл хотел перейти и создать наследие после себя. Он хотел поднять местный футбол. Он считал, что мог бы сделать китайский футбол великим. Он выиграл с «Реалом» абсолютно всё. Сейчас он не заинтересован никуда уходить. Китай — это совсем другое.

Ранее агент прокомментировал привычку игрока уходить со стадиона задолго до финального свистка.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:12
Бейл должен сказать спасибо за это Реалу глядя на нынешнюю ситуацию в Китае.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:05
в Китай сейчас никто ни за какие коврижки не сунется
ДСА
ДСА
сегодня в 13:05
Сейчас в Китай никого не продашь.
NOVA
NOVA
сегодня в 12:47
ну вот теперь жалеть будут что не продали!! ну надеюсь хоть этим летом смогут продать!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 12:45
лучше Китай с бабками и с практикой, чем в замене сидеть
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 12:42
А стоило бы.
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