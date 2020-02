«Эвертон» при Анчелотти по очкам за 8 матчей уступает только «Ливерпулю»

«Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас» во встрече 26-го тура АПЛ .

Таким образом, «ириски» с 26 декабря, когда их тренером стал , за 8 игр набрали 17 очков. По этому показателю «Эвертон» уступает только «Ливерпулю».

📊 @Everton have lost 1 of 8 PL games since Carlo Ancelotti’s first in charge on December 26.



Most PL points – last 8 games:

2️⃣4️⃣ Liverpool

1️⃣7️⃣ EVERTON

1️⃣6️⃣ Man City

1️⃣6️⃣ Southampton

1️⃣4️⃣ Watford

1️⃣2️⃣ Chelsea#EVECRY pic.twitter.com/ykPJuvTYW5