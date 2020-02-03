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Фати в Примере забил столько же, сколько Винисиус, Родриго и Йович в сумме

сегодня, 18:35
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

Дубль нападающего «Барселоны» Анссумане Фати принес победу «сине-гранатовым» во встрече 22-го тура чемпионата Испании с «Леванте».

На счету 17-летнего испанца уже 4 гола в нынешнем сезоне Примеры. Таким образом, Фати забил столько же мячей, сколько и у полузащитников «Реала» Винисиуса Жуниора и Родриго и форварда «сливочных» Луки Йовича.

На счету Винисиус и Йовича по одному голу в нынешнем сезоне чемпионата Испании, а Родриго забил 2 мяча.

Фати является воспитанником «Барселоны». «Реал» же потратил на приобретение трех вышеназванных игроков 150 миллионов евро.

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Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил Ruslan3132
сегодня в 18:54
что за какаха-новость ))) Посмотрим где кто окажется через 1-2-3 года ) автор, потом не теряйся только. п.с. Надо было еще раз добавить что ДырШтеген лучший ассистент чем Азар. Только скорее, а то Азар скоро играть начнет уже )
Пока он начнет и похудеет, сезон кончится, а потом все по новой аххах
particular
particular
сегодня в 18:54
Возможно, они не такие скороспелые фрукты, а долгоиграющие карамельки..:))
Пока, рентабельность и результативность Фати более убедительны..:))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:49
Ни о чем. Рано петь дифирамбы. Посмотрим , что будет дальше?!?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:47
....+смолов
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 18:42
что за какаха-новость ))) Посмотрим где кто окажется через 1-2-3 года ) автор, потом не теряйся только.
п.с. Надо было еще раз добавить что ДырШтеген лучший ассистент чем Азар. Только скорее, а то Азар скоро играть начнет уже )
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