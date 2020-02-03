Фати в Примере забил столько же, сколько Винисиус, Родриго и Йович в сумме

сегодня, 18:35

Дубль нападающего «Барселоны» принес победу «сине-гранатовым» во встрече 22-го тура чемпионата Испании с «Леванте».

На счету 17-летнего испанца уже 4 гола в нынешнем сезоне Примеры. Таким образом, Фати забил столько же мячей, сколько и у полузащитников «Реала» и Родриго и форварда «сливочных» .

На счету Винисиус и Йовича по одному голу в нынешнем сезоне чемпионата Испании, а Родриго забил 2 мяча.

Фати является воспитанником «Барселоны». «Реал» же потратил на приобретение трех вышеназванных игроков 150 миллионов евро.