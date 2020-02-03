«Реал» ни разу не проиграл в этом сезоне, когда на поле были Рамос и Варан

«Реал» ни разу не проиграл в нынешнем сезоне во всех турнирах, когда на поле были одновременно центральные защитники Серхио Рамос и Рафаэль Варан.
Оба поражения «сливочных» в этом сезоне были когда кто-то из них пропускал матч. В игре Лиги чемпионов с ПСЖ (0:3) на поле не вышел Варан, а во встрече Примеры с «Мальоркой» (0:1) - Рамос. Оба раза в составе появлялся защитник Эдер Милитао.
Таким образом, «Реал» со связкой Рамос - Варан не проиграл в 23-х матчах. Далее следует связка защитников «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса (20 встреч), а на третьем месте - связка защитников «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силвы и Преснеля Кимпембе (17 игр).
Вечные привозы были неотемлемой частью у обоих, особенно у последнего!
Но все же я думаю, пока еще рано говорить о каком-то суперсдвиге в защитной линии, так как:
1)скорее тут еще и дело во вратаре, реально поймавшего кураж в воротах! Хорошо, если бы и дальше продолжал.
2) Соперники в Ла лиге основные два, чуть ослабили хватку, матрас и вовсе поплыл.
А в ЛЧ, сразившись с крепким соперником мы проиграли, да еще и заняли 2 место, это еще раз подтверждает, что пока не все гладко, но намного лучше чем было в прошлом сезоне!
Вечные привозы были неотемлемой частью у обоих, особенно у последнего!
Но все же я думаю, пока еще рано говорить о каком-то суперсдвиге в защитной линии, так как:
1)скорее тут еще и дело во вратаре, реально поймавшего кураж в воротах! Хорошо, если бы и дальше продолжал.
2) Соперники в Ла лиге основные два, чуть ослабили хватку, матрас и вовсе поплыл.
А в ЛЧ, сразившись с крепким соперником мы проиграли, да еще и заняли 2 место, это еще раз подтверждает, что пока не все гладко, но намного лучше чем было в прошлом сезоне!