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«Реал» ни разу не проиграл в этом сезоне, когда на поле были Рамос и Варан

сегодня, 18:01

«Реал» ни разу не проиграл в нынешнем сезоне во всех турнирах, когда на поле были одновременно центральные защитники Серхио Рамос и Рафаэль Варан.

Оба поражения «сливочных» в этом сезоне были когда кто-то из них пропускал матч. В игре Лиги чемпионов с ПСЖ (0:3) на поле не вышел Варан, а во встрече Примеры с «Мальоркой» (0:1) - Рамос. Оба раза в составе появлялся защитник Эдер Милитао.

Таким образом, «Реал» со связкой Рамос - Варан не проиграл в 23-х матчах. Далее следует связка защитников «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса (20 встреч), а на третьем месте - связка защитников «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силвы и Преснеля Кимпембе (17 игр).

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 18:43
Почему раньше нельзя было так играть Варану и Рамосу( глядишь, могли бы и чаше брать Ла лигу)?
Вечные привозы были неотемлемой частью у обоих, особенно у последнего!

Но все же я думаю, пока еще рано говорить о каком-то суперсдвиге в защитной линии, так как:

1)скорее тут еще и дело во вратаре, реально поймавшего кураж в воротах! Хорошо, если бы и дальше продолжал.
2) Соперники в Ла лиге основные два, чуть ослабили хватку, матрас и вовсе поплыл.
А в ЛЧ, сразившись с крепким соперником мы проиграли, да еще и заняли 2 место, это еще раз подтверждает, что пока не все гладко, но намного лучше чем было в прошлом сезоне!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 18:37
ну так это лучшая связка ЦЗ в мире, если оба в порядке.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:33
Они должны быть в любом состоянии в составе.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:19
Варан с Рамосом бетонируют оборону. Давно я не помню чтобы Реал так надежно играл в защите. Молодцы! С уходом Рона снизилась результативность и команда старается это компенсировать не допуская мометов у своих ворот чтобы не пришлось забевать много мечей. Зидан грамотно рулит ситуацией! Большие трофеи уже не за горами.
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответил Аналитик Зенита
сегодня в 18:17
😄
max74
max74
сегодня в 18:05
Норм
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 18:03
Это ещё что, "Спартак" ни разу не проиграл в этом сезоне, когда на поле Лапочкин, Москалев и другие Федун-агенты, хорошо хоть Дюков их отстраняет от футбола
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