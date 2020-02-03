«Реал» ни разу не проиграл в этом сезоне, когда на поле были Рамос и Варан

сегодня, 18:01

«Реал» ни разу не проиграл в нынешнем сезоне во всех турнирах, когда на поле были одновременно центральные защитники и .

Оба поражения «сливочных» в этом сезоне были когда кто-то из них пропускал матч. В игре Лиги чемпионов с ПСЖ (0:3) на поле не вышел Варан, а во встрече Примеры с «Мальоркой» (0:1) - Рамос. Оба раза в составе появлялся защитник Эдер Милитао.

Таким образом, «Реал» со связкой Рамос - Варан не проиграл в 23-х матчах. Далее следует связка защитников «Ливерпуля» и (20 встреч), а на третьем месте - связка защитников «Пари Сен-Жермен» и (17 игр).