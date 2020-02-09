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Бийол: «Нужно, чтобы нас хватало не на тур-два, а на все матчи»

сегодня, 09:10

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал о подготовке ко второй части сезона.

Очень устал, ног не чувствую. Здесь тяжело: много тренировок, в последние дни — много игр. К возобновлению сезона будем чувствовать себя лучше. Ощущаю, что с каждым разом прибавляю на своей позиции. В центре поля я провожу весь сбор. В прошлом году забивал как форвард, но в привычном амплуа чувствую себя немного по-другому — гораздо лучше. Предпочитаю именно это место.

Весной стану основным исполнителем штрафных? За это придется серьезно побороться. Тренирую дальние удары с остальными. У ЦСКА много кто в этом хорош, у Вани Облякова удар отличный.

В чем ЦСКА нужно стать лучше весной? Показывать постоянство, играть на максимум в каждом матче. Так, словно он последний. Нужно, чтобы нас хватало не на тур-два, а на все.

Мои подсказки на русском языке? Сам чувствую, как это важно мне и команде. Я такой игрок — показываю эмоции, общаюсь с партнерами. Русский — вообще не проблема, я быстро освоил все самое важное.

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