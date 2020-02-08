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Джикия: «В предыдущей команде Соболев много забил, пусть продолжает у нас»

сегодня, 19:34
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия в эфире телеканала «Матч Премьер» высказался о новичке «красно-белых» – форварде Александре Соболеве. Джикия дал комментарий после победы москвичей над «Партизаном» в игре Кубка Париматч Премьер.

Нет ли желания в команде сделать Соболева лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне? Мы с удовольствием поможем ему в этом, если он в открытую об этом скажет. Понятно, что в предыдущей команде он много забил, но пусть продолжает у нас забивать.

Отметим, что в игре с «Партизаном» Соболев забил гол. Благодаря победе над белградской командой «Спартак» стал обладателем Кубка Париматч Премьер.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:42
В РПЛ так забивать не дадут.
Gurben
Gurben
сегодня в 20:05
Пупсик разрешил.
ziborock
ziborock ответил Alprish
сегодня в 20:02
Соболеву, пока не поздно, нужно одуматься и бежать.
В Локо?!)
Alprish
Alprish
сегодня в 19:53
Соболеву, пока не поздно, нужно одуматься и бежать.
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