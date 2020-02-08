Джикия: «В предыдущей команде Соболев много забил, пусть продолжает у нас»

Защитник «Спартака» в эфире телеканала «Матч Премьер» высказался о новичке «красно-белых» – форварде . Джикия дал комментарий после победы москвичей над «Партизаном» в игре Кубка Париматч Премьер.

Нет ли желания в команде сделать Соболева лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне? Мы с удовольствием поможем ему в этом, если он в открытую об этом скажет. Понятно, что в предыдущей команде он много забил, но пусть продолжает у нас забивать.