Мостовой: «Не создается целостного впечатления от игры „Спартака“»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру «красно-белых» на турнире Кубок Париматч Премьер.

Конечно, не создается целостного впечатления от игры «Спартака». Нельзя сказать, что команда сыграла на своих сильных сторонах, козырях – я этого не увидел.