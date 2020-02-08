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Мостовой: «Не создается целостного впечатления от игры „Спартака“»

сегодня, 19:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)ПартизанМатч завершен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру «красно-белых» на турнире Кубок Париматч Премьер.

Конечно, не создается целостного впечатления от игры «Спартака». Нельзя сказать, что команда сыграла на своих сильных сторонах, козырях – я этого не увидел.

Напомним, что ранее «Спартак» победил «Партизан» и стал обладателем Кубка Париматч Премьер.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Мостовой Александр  Стадион «Эспайр»
Источник: ТАСС
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cska1948
cska1948
сегодня в 19:25
"...Нельзя сказать, что команда сыграла на своих сильных сторонах, козырях – я этого не увидел."
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Один козырь СпаМа мы всё-таки увидели и это судейство!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:15
Задаю вопрос от cska plus, какой взлом и терроризм о чём Вы, исправьте ошибку.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:10
С козырями любой дурак сможет...
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