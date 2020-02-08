Мостовой: «Не создается целостного впечатления от игры „Спартака“»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру «красно-белых» на турнире Кубок Париматч Премьер.
Конечно, не создается целостного впечатления от игры «Спартака». Нельзя сказать, что команда сыграла на своих сильных сторонах, козырях – я этого не увидел.
Напомним, что ранее «Спартак» победил «Партизан» и стал обладателем Кубка Париматч Премьер.
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Один козырь СпаМа мы всё-таки увидели и это судейство!
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Один козырь СпаМа мы всё-таки увидели и это судейство!