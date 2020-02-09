Данни: «Кокорин мог бы принести „Зениту“ много пользы»

Бывший игрок «Зенита» Данни поддержал нападающего команды .

Когда Саша находился в тюрьме, то все ждали, когда он начнет играть. Знаю, что Кокорин в отличной форме: первый этап предсезонной подготовки он провел очень хорошо и был готов на все сто процентов. Если бы он остался в главной команде, то наверняка принес бы ей много пользы, забил бы много голов и вернулся на свой топ-уровень.

Признаюсь, мне неизвестны причины, почему его отправили в «Зенит-2» и не знаю, как будет развиваться ситуация дальше. Впрочем, я убежден, что Кокорин смог бы заиграть не только в «Зените», но и в Европе. Мне очень нравится этот футболист: у него есть скорость, дриблинг, чувство гола – еще раз подчеркну, этот форвард украсил бы любую команду мира.