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Данни: «Кокорин мог бы принести „Зениту“ много пользы»

сегодня, 08:42

Бывший игрок «Зенита» Данни поддержал нападающего команды Александра Кокорина.

Когда Саша находился в тюрьме, то все  ждали, когда он начнет играть. Знаю, что Кокорин в отличной форме: первый этап предсезонной подготовки он провел очень хорошо и был готов на все сто процентов. Если бы он остался в главной команде, то наверняка принес бы ей много пользы, забил бы много голов и вернулся на свой топ-уровень.

Признаюсь, мне неизвестны причины, почему его отправили в «Зенит-2» и не знаю, как будет развиваться ситуация дальше. Впрочем, я убежден, что Кокорин смог бы заиграть не только в «Зените», но и в Европе. Мне очень нравится этот футболист: у него есть скорость, дриблинг, чувство гола – еще раз подчеркну, этот форвард украсил бы любую команду мира.

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Все комментарии
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 09:20
Какую плять он мог принести пользу, от него и до отсидки пользы уже было мало, одни понты, уже тогда он клал огромный болт и на команду и на футбол, история с шампанским, стрельба в Осетии, выходка с усами и т. д. Не пойму, что все носятся с этим юродивым. Обычное ахамевшое быдло не более того. Хорошо что во время показали ему где его место.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 09:17
Горбатого могила исправить, Сейчас поставишь кокорина на стартовый состав зенита, через полгода опять начнёт ходить по барам искупат шампанским
Максим Шереметьев
Максим Шереметьев
сегодня в 09:16
Да бред говорит, причем полный.
max74
max74
сегодня в 09:06
Мог бы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:06
"Очевидное и невероятное"
Очевидное - для болельщиков,тренера,игроков....
Невероятное - для чиновников....
Аксинья
Аксинья
сегодня в 09:03
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 08:57
    Кокорин даже после отсидки слишком хорош для РПЛ.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 08:57
    нет больше такого игрока))
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 08:54
    При всем уважении к Данни, на счёт любой команды мира, это он загнул.
    Пусик тарасовский
    Пусик тарасовский
    сегодня в 08:51
    Это все решают в Москве обиженные чиновники.
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