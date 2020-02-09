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«Сассуоло» на последних минутах вырвал победу над СПАЛом

сегодня, 16:23
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)1 : 2Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

«Сассуоло» обыграл СПАЛ в матче 23-го тура Серии А.

После этого матча СПАЛ занимает последнюю строчку в таблице (15 очков), а «Сассуоло» - 12-ю (29 очков).

Феррара, стадион «Паоло Мацца»

СПАЛ - «Сассуоло» - 1:2 (1:0)
Голы: Бонифаци 23 - Капуто 65 (пенальти), Бога 90.

СПАЛ: Бериша, Томович, Викари, Бонифаци, Стрефезза , Дабо (Мурджа 42), Миссироли, Кастро (Валоти 59), Реца, Петанья, Ди Франческо (Вальдифиори 85)
Главный тренер: Семпличи Леонардо.

«Сассуоло»: Консильи, Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос, Мба Обьянг, Локателли, Берарди, Траоре (Дефрель 46), Бога, Капуто
Главный тренер: Де Зерби Роберто.

Предупреждения: Дабо 38, Мба Обьянг 47, Локателли 56, Кириакопулос 86, Стрефезза 90, Консильи 90+2

В другом матче тура «Ювентус» проиграл «Вероне».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 16:43
Победил сильнейший.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:25
просто отлично
спал-сассуоло
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