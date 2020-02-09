«Сассуоло» на последних минутах вырвал победу над СПАЛом

«Сассуоло» обыграл СПАЛ в матче 23-го тура Серии А.
После этого матча СПАЛ занимает последнюю строчку в таблице (15 очков), а «Сассуоло» - 12-ю (29 очков).
Феррара, стадион «Паоло Мацца»
СПАЛ - «Сассуоло» - 1:2 (1:0)
Голы: Бонифаци 23 - Капуто 65 (пенальти), Бога 90.
СПАЛ: Бериша, Томович, Викари, Бонифаци, Стрефезза , Дабо (Мурджа 42), Миссироли, Кастро (Валоти 59), Реца, Петанья, Ди Франческо (Вальдифиори 85)
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
«Сассуоло»: Консильи, Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос, Мба Обьянг, Локателли, Берарди, Траоре (Дефрель 46), Бога, Капуто
Главный тренер: Де Зерби Роберто.
Предупреждения: Дабо 38, Мба Обьянг 47, Локателли 56, Кириакопулос 86, Стрефезза 90, Консильи 90+2
В другом матче тура «Ювентус» проиграл «Вероне».
спал-сассуоло
спал-сассуоло