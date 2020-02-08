«Монако» обыграл «Амьен» благодаря голам в концовке матча

«Монако» обыграл «Амьен» в поединке 24-го тура чемпионата Франции. «Монегаски» занимают пятое место в турнирной таблице (35 очков). «Амьен» пребывает на 19-м месте (20 пунктов).
Амьен, стадион Стад де ла Ликорне
«Амьен» - «Монако» 1:2 (1:0)
Голы: Гуйрасси 9 - Бен-Йеддер 85, Слимани 90+3
«Амьен»: Гюртнер, Калабрези, Опоку, Шеджу, Дибасси, Монкондьют (Зунгу 74), Блин, Отеро, Какута (Корнет 84), Диабате (Мендоса 63), Гуйрасси
Главный тренер: Элснер Лука.
«Монако»: Леком, Хенрикс, Марипан, Бадьяшиль, Балло-Туре, Фофана, Адриен Силва, Головин, Кейта (Слимани 59), Йоветич (Фабрегас 88), Бен-Йеддер
Главный тренер: Морено Роберт.
Предупреждения: Диабате 42, Адриен Силва 66, Головин 70, Йоветич 84
Судья: Тюаль Оливье.
Напомним, что в минувшем туре Лиги 1 «Монако» победил «Анже».
А вообще к игре Монако много вопросов ??? Хоть и победили со скрипом, но ведь это предпоследняя команда на данный момент.
Морено - явно не тот тренер, который выведет Монако из кризиса.
А вообще к игре Монако много вопросов ??? Хоть и победили со скрипом, но ведь это предпоследняя команда на данный момент.
Морено - явно не тот тренер, который выведет Монако из кризиса.
Надо было дожимать.
Надо было дожимать.