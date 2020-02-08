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«Монако» обыграл «Амьен» благодаря голам в концовке матча

вчера, 23:59
АмьенЛоготип футбольный клуб Амьен1 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» обыграл «Амьен» в поединке 24-го тура чемпионата Франции. «Монегаски» занимают пятое место в турнирной таблице (35 очков). «Амьен» пребывает на 19-м месте (20 пунктов).

Амьен, стадион Стад де ла Ликорне

«Амьен» - «Монако» 1:2 (1:0)
Голы: Гуйрасси 9 - Бен-Йеддер 85, Слимани 90+3

«Амьен»: Гюртнер, Калабрези, Опоку, Шеджу, Дибасси, Монкондьют (Зунгу 74), Блин, Отеро, Какута (Корнет 84), Диабате (Мендоса 63), Гуйрасси
Главный тренер: Элснер Лука.

«Монако»: Леком, Хенрикс, Марипан, Бадьяшиль, Балло-Туре, Фофана, Адриен Силва, Головин, Кейта (Слимани 59), Йоветич (Фабрегас 88), Бен-Йеддер
Главный тренер: Морено Роберт.

Предупреждения: Диабате 42, Адриен Силва 66, Головин 70, Йоветич 84

Судья: Тюаль Оливье.

Напомним, что в минувшем туре Лиги 1 «Монако» победил «Анже».

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Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 00:06
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:05
    Невероятный отскок!!! Игра у Монако конечно никакущая. Хотя , пеналь судейка зажал. Для чего нужен ВАР - непонятно???
    А вообще к игре Монако много вопросов ??? Хоть и победили со скрипом, но ведь это предпоследняя команда на данный момент.
    Морено - явно не тот тренер, который выведет Монако из кризиса.
    ШУРТАН
    ШУРТАН
    вчера в 23:59
    Очень жаль. Амьен держался до последнего.

    Надо было дожимать.
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