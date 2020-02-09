Гол Корреа принес «Атлетико» победу над «Гранадой»

«Атлетико» обыграл «Гранаду» в матче 23-го тура Примеры. «Матрасники» занимают четвертое место в турнирной таблице (39 очков). «Гранада» пребывает на 10-й строчке (30 баллов).
Мадрид, стадион Ванда Метрополитано
«Атлетико» - «Гранада» 1:0 (1:0)
Гол: Корреа 6
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Эрмосо, Лоди дос Сантос (Карраско 59), Льоренте, Партей, Сауль, Коке (Лемар 87), Витоло (Мойя 87), Корреа
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Гранада»: Эсканделл, Фулкье, Домингуш Дуарте, Мартинес (Фернандес Луна 75), Диас Мигель, Эррера (Жил Диаш 59), Этеки, Вадильо (Родригес Диас 59), Азиз, Кейбаши, Сольдадо
Главный тренер: Мартинес Диего.
Предупреждения: Эррера 26, Сольдадо 27, Коке 28, Фулкье 36, Партей 68, Врсалько 69, Домингуш Дуарте 84, Витоло 86, Диас Мигель 88, Кейбаши 90+1
Судья: Сото Сесар.
Отметим, что ранее «Вильярреал» сыграл вничью с «Вальядолидом» в матче 23-го тура Примеры.
Ну да ладно, наказания нет и то хорошо.
Ну да ладно, наказания нет и то хорошо.
Браво Атлетико Мадрид!
Браво Атлетико Мадрид!