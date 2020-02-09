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Гол Корреа принес «Атлетико» победу над «Гранадой»

сегодня, 00:52
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Гранаду» в матче 23-го тура Примеры. «Матрасники» занимают четвертое место в турнирной таблице (39 очков). «Гранада» пребывает на 10-й строчке (30 баллов).

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

«Атлетико» - «Гранада» 1:0 (1:0)
Гол: Корреа 6

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Эрмосо, Лоди дос Сантос (Карраско 59), Льоренте, Партей, Сауль, Коке (Лемар 87), Витоло (Мойя 87), Корреа
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Гранада»: Эсканделл, Фулкье, Домингуш Дуарте, Мартинес (Фернандес Луна 75), Диас Мигель, Эррера (Жил Диаш 59), Этеки, Вадильо (Родригес Диас 59), Азиз, Кейбаши, Сольдадо
Главный тренер: Мартинес Диего.

Предупреждения: Эррера 26, Сольдадо 27, Коке 28, Фулкье 36, Партей 68, Врсалько 69, Домингуш Дуарте 84, Витоло 86, Диас Мигель 88, Кейбаши 90+1

Судья: Сото Сесар.

Отметим, что ранее «Вильярреал» сыграл вничью с «Вальядолидом» в матче 23-го тура Примеры.

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Все комментарии
Alprish
Alprish
сегодня в 01:30
Атлетико с победой!
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил unoejk
сегодня в 01:19
да пусть чистый профиль будет, хотя так и не понял в чем криминал. Есть и откровенные оскорбления в профилях и никому нет дела.
Ну да ладно, наказания нет и то хорошо.
Agamaga
Agamaga
сегодня в 01:18
Корреа не зря вернулся.
unoejk
unoejk ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 01:16
ну вот, опять отсебятина. В профиле не было оскорблений пользователей. Категорически не согласен. Требую пересмотр.
Ок. Но делать так больше не надо. Это у нас такое крайне не приветствуется: я о плохих вещах в профиле.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:06
"Атлетико" не играет, он мучается.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил unoejk
сегодня в 01:05
ну вот, опять отсебятина. В профиле не было оскорблений пользователей. Категорически не согласен. Требую пересмотр.
unoejk
unoejk ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 01:04
Модер, я получил сообщение, что мне выписана ЖК за флуд. Вроде бы не флудил, к тому же не вижу ни одного удаленного комментария в своем профиле. Что за чудеса?
Добрый день. Там приписка к этой ЖК должна быть: "троллинг в профиле: "...". Не надо так". Флуд - причина относительна универсальная, более подходящей не нашлось, а отреагировать надо. Поэтому вот.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:55
Хоть и минимальная но победа!
Браво Атлетико Мадрид!
unoejk
unoejk ответил ШУРТАН
сегодня в 00:53
Орскорбление в профиле. https://m.soccer.ru/users/knyaz-s-oftopa-melomana
Добрый день. Спасибо. Поправил.
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