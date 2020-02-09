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«Ювентус» уступил «Вероне»

сегодня, 00:44
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» проиграл «Вероне» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» (54) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Верона» (34) - шестая.

Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди

«Верона» - «Ювентус» 2:1 (0:0)
Голы: Борини 76, Паццини 86 (пенальти) - Криштиану Роналду 65

«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла, Фараони, Велозу (Верре 58), Амрабат, Лазович (Димарко 79), Пессина, Борини, Цаканьи (Паццини 69)
Главный тренер: Юрич Иван.

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур (Де Шильо 82), Пьянич, Рабьо, Дуглас Коста (Рэмзи 72), Игуаин (Дибала 59), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Сандро 20, Лазович 39, Пессина 41, Дибала 75, Бонуччи 85

Судья: Масса Давиде.

Ранее «Аталанта» обыграла «Фиорентину».

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Все комментарии
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Agamaga
сегодня в 01:39
так и про Роналду говорили, ахаха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил ШУРТАН
сегодня в 01:33
да ладно вам, ахаха)
ArtemonD
ArtemonD
сегодня в 01:31
Верону с победой!
05 dag
05 dag
сегодня в 01:28
Я опять все пропустил ! Где Бон Скот ? Барселонажка ? Где все эти весёлые ребята ?
Нуржан Танир
Нуржан Танир
сегодня в 01:27
Юве не возьмет ЛЧ с этим составом норм нападающего нету полузащиты вообще нету защита проходной двор вратарь дырка вонючая тренер спит
ШУРТАН
ШУРТАН ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 01:27
Трясусь от страха))))))))))0))))))))))))))
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил h8you
сегодня в 01:25
Кто он я расскажу тебе позднее)
h8you
h8you ответил Артур Слимани
сегодня в 01:24
В этом году старуха работает на статистику португальской старухи, курильщик сам признался. Наверное Макс на это не согласился и поэтому его убрали.
Роналду 743 ты что ли хаххаа
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил h8you
сегодня в 01:23
любой контракт имеет цену, можно и разорвать, выплатив неустойку
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил h8you
сегодня в 01:23
не нужно его просвящать, так смешнее)
h8you
h8you ответил Agamaga
сегодня в 01:22
А для чего вообще тренер приглашается в Ювентус? Там же итак на верхах всё решается, кто выиграет чемп и сколько это стоит. Видимость создают, что интрига есть, тренера ещё меняют ахах))
точно уефалону описал и гнома хаха
ШУРТАН
ШУРТАН ответил h8you
сегодня в 01:22
Слил своей фарм-команде. Этак и зенит насовал Нобоа, Заболотного, Мевлю, Цаллагова в Сочи)
h8you
h8you ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 01:22
Может и стоит убирать немедлено, но сезон не спасти, игры совсем нет. Да и Аллегри вряд ли вернется
Аллегри на контракте))
h8you
h8you ответил ШУРТАН
сегодня в 01:21
2000—2004 Ливорно55 (4) 2004—2005 Фиорентина37 (3) 2005—н. в. Ювентус385 (27) Ахаха)))))
что хахаха
Джорджо является воспитанником «Ливорно»Летом 2004 года он перешёл в «Ювентус» за 6,5 миллионов евро. «Юве» продал 50% прав на игрока «Фиорентине» за 3,5 миллиона евро, и в составе «фиалок» он на высоком уровне отыграл весь сезон 2004/05, после чего был выкуплен «Ювентусом» за 4,3 миллиона евро.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Agamaga
сегодня в 01:21
интрига будет, когда меську купим, что бы он Роналду мячи подавал, ахаха)
h8you
h8you ответил NGYRZ
сегодня в 01:19
Там и Сандро конкретно у вас сдал. Если честно, кроме Дибалы и Косты там и равноценных та и замен нет. Все остальное Ремзи, Де Шилье, Матьюди, Игуаин, это реально шлак, сбитые летчики, которых приютил Ювентус.
этот бразильский клоун уже два сезона никакой и во всех ключевых матчах привозит,хотя когда-то был в топ 3 мира
Артур Слимани
Артур Слимани ответил Agamaga
сегодня в 01:19
В этом году старуха работает на статистику португальской старухи, курильщик сам признался. Наверное Макс на это не согласился и поэтому его убрали.
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 01:18
Саррибол это дно днищщщщенское,даже если Месси и Роналду,а также Салах,Ферминьо и т.д. вместе в одной команде собрать будет пшик!Гнать его ссаными тряпками!Пусть шаурму крутит,больше пользы!!!!
ШУРТАН
ШУРТАН ответил Agamaga
сегодня в 01:18
Да, Паццини помогает своей бывшей команде, помнит её. И в Интере его добрыми словами помнят.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил h8you
сегодня в 01:17
где их взять то?)
Летом опять наберут джанов и рэмзи)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:16
пенечка чистая, явно не та тухлая, которую скамина вам в финале лч подарил. Ахаха)
h8you
h8you
сегодня в 01:16
Летом хрусталя Косту и боснийского дрыща на трансфер.Нужны два топ полузащитника и тренер
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 01:15
Может Верона действовала вашим же оружием?вижу пенечьку
ШУРТАН
ШУРТАН ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 01:15
Берите Карреру.

Ахаха)
Agamaga
Agamaga ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 01:14
А для чего вообще тренер приглашается в Ювентус? Там же итак на верхах всё решается, кто выиграет чемп и сколько это стоит. Видимость создают, что интрига есть, тренера ещё меняют ахах))
05 dag
05 dag ответил NGYRZ
сегодня в 01:14
Пьянич прямо сейчас на Бентанкура . Сегодня всю игру Рабье и Бента закрывали отсутствие игрока в центре полузащиты , вместо того , чтобы искать зоны ! Жалко Пьянич так не вышел на поле !!
Charismatic
Charismatic ответил Valeriy Lutsak
сегодня в 01:14
Не согласен! Роналду единственный кто тащит команду и может сделать гол из ничего! Так что не говори! А кто другим не даёт забивать? Почему они все лупят 10 метров от ворот ? Все удары у всех куда-то в небо! А Рон СЛАВА богу делает своё дело! Он играет на команду это абсолютно видно, какие пасы выдаёт, никогда не тянет на себя одеяло ( хотя имеет полное право!) мог сегодня как минимум 3 положить ( не повезло!) но он хоть один забил причём трудовой! Он абсолютно не достоин никакой критики , абсолютно!
Кто другим не даёт забивать? Сам догадаешься? На кого вся команда работает? Кому зарабатывают левейшие пенальти? Кому дают забивать любой гол? Думаю дальше не стоит продолжать. Любая команда, что Реал, что Юве, играют на роналду, лишь бы она забивала и ставила новые рекорды. Из-за этого часто эти команды просто скатываются вникуда. Приходится покупать судей, чтобы был результат.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:11
Ливерпуль бы купил на сдачу со скамины. Ахаха)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:11
Уступил по игре.
Agamaga
Agamaga
сегодня в 01:11
Это Верона выиграла, а не полосатые уступили.
Паццини кажется бывший игрок Интера?
Сегодня чемодан не занесли, поэтому пенальти назначили в пользу Вероны.
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