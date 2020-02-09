«Ювентус» уступил «Вероне»

«Ювентус» проиграл «Вероне» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» (54) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Верона» (34) - шестая.
Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди
«Верона» - «Ювентус» 2:1 (0:0)
Голы: Борини 76, Паццини 86 (пенальти) - Криштиану Роналду 65
«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла, Фараони, Велозу (Верре 58), Амрабат, Лазович (Димарко 79), Пессина, Борини, Цаканьи (Паццини 69)
Главный тренер: Юрич Иван.
«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур (Де Шильо 82), Пьянич, Рабьо, Дуглас Коста (Рэмзи 72), Игуаин (Дибала 59), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Сандро 20, Лазович 39, Пессина 41, Дибала 75, Бонуччи 85
Судья: Масса Давиде.
Ранее «Аталанта» обыграла «Фиорентину».
Джорджо является воспитанником «Ливорно»Летом 2004 года он перешёл в «Ювентус» за 6,5 миллионов евро. «Юве» продал 50% прав на игрока «Фиорентине» за 3,5 миллиона евро, и в составе «фиалок» он на высоком уровне отыграл весь сезон 2004/05, после чего был выкуплен «Ювентусом» за 4,3 миллиона евро.
Джорджо является воспитанником «Ливорно»Летом 2004 года он перешёл в «Ювентус» за 6,5 миллионов евро. «Юве» продал 50% прав на игрока «Фиорентине» за 3,5 миллиона евро, и в составе «фиалок» он на высоком уровне отыграл весь сезон 2004/05, после чего был выкуплен «Ювентусом» за 4,3 миллиона евро.
Летом опять наберут джанов и рэмзи)
Летом опять наберут джанов и рэмзи)
Ахаха)
Ахаха)
Паццини кажется бывший игрок Интера?
Сегодня чемодан не занесли, поэтому пенальти назначили в пользу Вероны.
Паццини кажется бывший игрок Интера?
Сегодня чемодан не занесли, поэтому пенальти назначили в пользу Вероны.