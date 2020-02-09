АЕК обыграл «Панатинаикос» и укрепился на третьем месте

АЕК одержал победу над «Панатинаикосом» в матче 23-го тура греческой Суперлиги. Команда Массимо Карреры (44 очка) находится на третьем месте в турнирной таблице, «зеленые» (37 баллов) - четвертые.
Афины, стадион Олимпийский стадион
АЕК - «Панатинаикос» 1:0 (1:0)
Голы: Араухо 9
«АЕК»: Баркас, Бакакис, Сварнас, Враньеш, Оливейра Лопеш, Шиманьски, Крстичич, Манталос, Верде (Алмпанис 68), Араухо (Клонаридис 77), Ливайя (Оиконому 85)
Главный тренер: Каррера Массимо.
«Панатинаикос»: Диудис, Йоханссон, Шенкевельд, Пунгурас, Чатзитеодоридис, Донис, Тухами, Бузукис (Захид 59), Бех, Хацийоаннис (Надь 65), Кампетсис (Македа 59)
Главный тренер: Донис Гиоргос.
Предупреждения: Ливайя 45, Шиманьски 61, Шенкевельд 72, Оливейра Лопеш 78, Йоханссон 87, Баркас 90+4
А вот в центральной игре чемпионата Германии «Бавария» и «Лейпциг» разошлись нулевой ничьей.
Джек, ну где ты, где?)))
Джек, ну где ты, где?)))