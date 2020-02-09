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АЕК обыграл «Панатинаикос» и укрепился на третьем месте

сегодня, 22:27
АЕКЛоготип футбольный клуб АЕК (Афины)1 : 0Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)ПанатинаикосМатч завершен

АЕК одержал победу над «Панатинаикосом» в матче 23-го тура греческой Суперлиги. Команда Массимо Карреры (44 очка) находится на третьем месте в турнирной таблице, «зеленые» (37 баллов) - четвертые.

Афины, стадион Олимпийский стадион

АЕК - «Панатинаикос» 1:0 (1:0)
Голы: Араухо 9

«АЕК»: Баркас, Бакакис, Сварнас, Враньеш, Оливейра Лопеш, Шиманьски, Крстичич, Манталос, Верде (Алмпанис 68), Араухо (Клонаридис 77), Ливайя (Оиконому 85)
Главный тренер: Каррера Массимо.

«Панатинаикос»: Диудис, Йоханссон, Шенкевельд, Пунгурас, Чатзитеодоридис, Донис, Тухами, Бузукис (Захид 59), Бех, Хацийоаннис (Надь 65), Кампетсис (Македа 59)
Главный тренер: Донис Гиоргос.

Предупреждения: Ливайя 45, Шиманьски 61, Шенкевельд 72, Оливейра Лопеш 78, Йоханссон 87, Баркас 90+4

А вот в центральной игре чемпионата Германии «Бавария» и «Лейпциг» разошлись нулевой ничьей.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:58
Федун кусает локти!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
сегодня в 22:56
Главное в следующем году выговорить Каррерачемпион)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
сегодня в 22:55
Массимо!!!! Джек, ну где ты, где?)))
Я тут...пытаюсь выговорить Чатзитеодоридис...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:46
Массимо!!!!
Джек, ну где ты, где?)))
112910415
112910415
сегодня в 22:35
это Каррера !
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 22:32
С победой Кареру над премым конкурентом. Масимо и в Греции подтверждает свой тренерский талант.
Туринский к
Туринский к
сегодня в 22:30
Благодаря Великому Спартаку Каррера получил доброе имя в Европе. Удачно поучиться и чтобы вошёл в ТШ Антонио в Интере.
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