АЕК обыграл «Панатинаикос» и укрепился на третьем месте

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сегодня, 22:27

АЕК одержал победу над «Панатинаикосом» в матче 23-го тура греческой Суперлиги. Команда Массимо Карреры (44 очка) находится на третьем месте в турнирной таблице, «зеленые» (37 баллов) - четвертые.

Афины, стадион Олимпийский стадион

АЕК - «Панатинаикос» 1:0 (1:0)

Голы: Араухо 9

« АЕК »: Баркас, Бакакис, Сварнас, Враньеш, Оливейра Лопеш, Шиманьски, Крстичич, Манталос, Верде (Алмпанис 68), Араухо (Клонаридис 77), Ливайя (Оиконому 85)

Главный тренер: Каррера Массимо.

«Панатинаикос»: Диудис, Йоханссон, Шенкевельд, Пунгурас, Чатзитеодоридис, Донис, Тухами, Бузукис (Захид 59), Бех, Хацийоаннис (Надь 65), Кампетсис (Македа 59)

Главный тренер: Донис Гиоргос.

Предупреждения: Ливайя 45, Шиманьски 61, Шенкевельд 72, Оливейра Лопеш 78, Йоханссон 87, Баркас 90+4

А вот в центральной игре чемпионата Германии «Бавария» и «Лейпциг» разошлись нулевой ничьей.