ГлавнаяНовости

«Бавария» и «Лейпциг» не смогли выявить победителя

сегодня, 21:52
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)0 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Бавария» и «Лейпциг» разошлись нулевой ничьей в матче 21-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы (43 очка) сохраняют лидерство в таблице, «быки» (42 балла) - вторые.

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «РБ Лейпциг» 0:0

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Люка Эрнандес 67), Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара, Мюллер, Горецка (Коман 85), Гнабри (Коутиньо 60), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Адамс, Забитцер, Лаймер, Анхелиньо, Нкунку (Лукман 82), Ольмо (Шик 69), Вернер (Поульсен 90+3)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Лаймер 36, Упамекано 50, Киммих 57, Павар 90+3

Судья: Фритц Марко.

В другой центральной встрече тура «Байер» в результативной игре оказался сильнее дортмундской «Боруссии».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
АЕК обыграл «Панатинаикос» и укрепился на третьем месте
Сегодня, 22:27 Комментарии7
«Сельта» обыграла «Севилью», Смолов получил желтую карточку
Сегодня, 22:26 ВидеоКомментарии23
«Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью. Итоги 21-го тура Бундеслиги
Сегодня, 22:05 Комментарии2
«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти
Сегодня, 20:16 Комментарии12
Дубль Ригони принес «Зениту» победу над «Ленинградцем»
Сегодня, 20:02 Комментарии9
«Реал» на выезде разгромил «Осасуну». Йович прервал сухую серию
Сегодня, 19:50 ВидеоКомментарии32
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Авербуx
Авербуx
сегодня в 23:00
суховато
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 22:54
Жаль, что не раздавили лейпциг
particular
particular
сегодня в 22:53
Упорство команд и важность игры, перекрыли кислород результативности..:))
Туринский к
Туринский к
сегодня в 22:27
РБ играл не с зенитом, поэтому облом)
dimagas2
dimagas2 ответил max74
сегодня в 22:16
Она и так пять игр подряд выиграла, куда ещё больше ?
6,7,8)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:11
Стыдно за такой матч, или дог или устроило обе команды это уг
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:11
Это нормально....для конкурентов.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 22:09
Нагельсманна бы в Ювентус. Но иностранцы не приживаются.
112910415
112910415
сегодня в 22:09
они ещё повоюют
max74
max74 ответил Brooklyn888
сегодня в 22:08
Никогда не ставьте на Баварию, когда она должна выиграть 100%....
Она и так пять игр подряд выиграла, куда ещё больше ?
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 22:03
Никогда не ставьте на Баварию, когда она должна выиграть 100%....
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 21:58
Вернер мазило тот еще😏
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100