«Бавария» и «Лейпциг» не смогли выявить победителя

«Бавария» и «Лейпциг» разошлись нулевой ничьей в матче 21-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы (43 очка) сохраняют лидерство в таблице, «быки» (42 балла) - вторые.
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» - «РБ Лейпциг» 0:0
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Люка Эрнандес 67), Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара, Мюллер, Горецка (Коман 85), Гнабри (Коутиньо 60), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Адамс, Забитцер, Лаймер, Анхелиньо, Нкунку (Лукман 82), Ольмо (Шик 69), Вернер (Поульсен 90+3)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
Предупреждения: Лаймер 36, Упамекано 50, Киммих 57, Павар 90+3
Судья: Фритц Марко.
В другой центральной встрече тура «Байер» в результативной игре оказался сильнее дортмундской «Боруссии».