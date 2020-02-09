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«Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью. Итоги 21-го тура Бундеслиги

сегодня, 22:05

Завершились матчи 21-го тура Бундеслиги.

«Айнтрахт» - «Аугсбург» 5:0
Голы: Чендлер 37, Чендлер 48, Андре Силва 55, Костич 89, Костич 90

«Шальке» - «Падерборн» 1:1
Голы: Кутуджу 63 - Гьясула 81

«Фрайбург» - «Хоффенхайм» 1:0
Гол: Вальдшмидт 40 (пенальти)

«Герта» - «Майнц» 1:3
Голы: Бойата 84 - Квайсон 17, Квайсон 82, Квайсон 90+4 (пенальти)

«Вольфсбург» - «Фортуна» 1:1
Голы: Штеффен 50 - Циммерманн 13

«Вердер» - «Унион» 0:2
Голы: Бюлтер 52, Бюлтер 72

«Байер» - «Боруссия» Д 4:3
Голы: Фолланд 20, Фолланд 43, Бэйли 81, Ларс Бендер 82 - Хуммельс 22, Джан 33, Геррейру 65

«Бавария» - «РБ Лейпциг» 0:0

Напомним, что матч между менхенгладбахской «Боруссией» и «Кельном» перенесен из-за циклона.

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