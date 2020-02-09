«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти

«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в серии пенальти в рамках турнира в Катаре.
Доха, стадион Эспайр
«Ростов» - «Локомотив» 3:3 (1:1) Пенальти - 4:5
Голы: Осипенко 42, Мамаев 50, Еременко 70 - Мурило Серкейра 19, Крыховяк 60, Рыбчинский 73
«Ростов»: Рудаков, Осипенко, Логашов (Козлов 46), Чистяков (Хаджикадунич 77), Чернов, Зайнутдинов (Саплинов 46), Еременко (Кожемякин 77), Попов, Мамаев (Осинов 69), Байрамян (Долгов 46), Шомуродов (Прошляков 77).
«Локомотив»: Гильерме (Медведев 46), Кверквелия, Мурило (Куликов 46), Хеведес (Идову 55), Игнатьев, Магкеев, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу (Коломейцев 87), Рыбус (Живоглядов 82), Тугарев (Рыбчинский 46).
Ранее «Зенит» одержал победу над ЦСКА в контрольном матче.
Палыч поди решил этот компонент на втором сборе тренировать. Дважды сработало, с сербами осечка.
Радует, что во всех командах стараются внедрять молодых 👍
Палыч поди решил этот компонент на втором сборе тренировать. Дважды сработало, с сербами осечка.
Радует, что во всех командах стараются внедрять молодых 👍
Команда у Валеры на хорошем ходу
Команда у Валеры на хорошем ходу
Считаю что этот сбор прошёл для Ростова успешно. Кроме травм Бабурина и Норманна. Хорошо что у Матиаса травма оказалась не серьёзной
Ионов уже залечил травму и на следующем сборе будет тренироваться в общей группе
Считаю что этот сбор прошёл для Ростова успешно. Кроме травм Бабурина и Норманна. Хорошо что у Матиаса травма оказалась не серьёзной
Ионов уже залечил травму и на следующем сборе будет тренироваться в общей группе