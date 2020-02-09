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«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти

сегодня, 20:16
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«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в серии пенальти в рамках турнира в Катаре.

Доха, стадион Эспайр

«Ростов» - «Локомотив» 3:3 (1:1) Пенальти - 4:5
Голы: Осипенко 42, Мамаев 50, Еременко 70 - Мурило Серкейра 19, Крыховяк 60, Рыбчинский 73

«Ростов»: Рудаков, Осипенко, Логашов (Козлов 46), Чистяков (Хаджикадунич 77), Чернов, Зайнутдинов (Саплинов 46), Еременко (Кожемякин 77), Попов, Мамаев (Осинов 69), Байрамян (Долгов 46), Шомуродов (Прошляков 77).

«Локомотив»: Гильерме (Медведев 46), Кверквелия, Мурило (Куликов 46), Хеведес (Идову 55), Игнатьев, Магкеев, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу (Коломейцев 87), Рыбус (Живоглядов 82), Тугарев (Рыбчинский 46).

Ранее «Зенит» одержал победу над ЦСКА в контрольном матче.

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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 21:24
Обыграл и обыграл, да и хрен с ним
makkie
makkie
сегодня в 21:10
Три игры - три серии пенальти.
Палыч поди решил этот компонент на втором сборе тренировать. Дважды сработало, с сербами осечка.
Радует, что во всех командах стараются внедрять молодых 👍
ziborock
ziborock ответил Аналитик Зенита
сегодня в 20:50
Не особо уважаю локомотив, но ростов они почти всегда отбивают красиво
Локо твой Зенит еще круче имеет! В последних 10-и играх у Зенита лишь 2 победы над Локо (последняя 2 года назад, а Ростов к слову обыграл Локо в последнем официальном матче) при 5-и у Локомотива! Да и Ростов Локомотиву с 2013 года не проигрывал с разницей более чем в один мяч! Так что еще вопрос кого Локо "отбивает", Ростов или Зенит!)))
ДСА
ДСА
сегодня в 20:46
Натренировал таки Локомотив пенальти.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:30
Понравилась наша молодёжь! Рыбчинский вообще красавчик!!!
Аксинья
Аксинья ответил Аналитик Зенита
сегодня в 20:27
Не особо уважаю локомотив, но ростов они почти всегда отбивают красиво
Спартак с трофеем, Локомотив с победой, Ростов с командой...
161регион
161регион
сегодня в 20:20
Могу сделать вывод по играм Ростова.... Пока не выпускали молодёжь, рвали и раскатывали все команды.... После выхода молодёжи явно просидали... Вывод, молодёжь в Ростове сырая и в основе ей нечего делать.... Защиту надо наигрывать Валере, а не экспериментировать с молодыми... Скоро чемпионат... А в целом хорошие тренеровки, главное без серьёзных травм
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 20:19
Ростов на этом сборе понравился
Команда у Валеры на хорошем ходу
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 20:18
Не особо уважаю локомотив, но ростов они почти всегда отбивают красиво
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:18
Очень интересный матч в исполнении обеих команд. Забили в основное время 6 голов, ещё у Ерёменко было 2 удара в перекладину и в крестовину
Считаю что этот сбор прошёл для Ростова успешно. Кроме травм Бабурина и Норманна. Хорошо что у Матиаса травма оказалась не серьёзной
Ионов уже залечил травму и на следующем сборе будет тренироваться в общей группе
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