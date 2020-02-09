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«Сельта» обыграла «Севилью», Смолов получил желтую карточку

сегодня, 22:26
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Сельта» одержала волевую победу над «Севильей» в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Севилья» (39) располагается на пятом месте, «Сельта» (20) - 17-я.

Виго, стадион Балаидос

«Сельта» - «Севилья» 2:1 (0:1)
Голы: Аспас 78, Систо 90+1 - Эн-Несери 23

«Сельта»: Бланко, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Фран Бельтран (Брадарич 70), Йокушлу, Рафинья, Аспас, Смолов (Мина 88), Мендес (Систо 46)
Главный тренер: Гарсия Оскар.

«Севилья»: Вацлик, Навас, Гомес, Диего, Эскудеро, Хордан, Фернандо, Васкес (Нолито 85), Сусо (Эвер Банега 66), Эн-Несери (Де Йонг 73), Окампос
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

Предупреждения: Мурильо 51, Диего 63, Мальо 79, Смолов 80

Судья: Хайме Латре Сантьяго.

Ранее «Реал» разгромил «Осасуну».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:55
Федя игры не портил,имел моменты.Сельту с победой.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
сегодня в 22:53
Стыдно за судейство было когда ваши с Ростовом играли((
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
сегодня в 22:52
Айда на ветку Карреры)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
сегодня в 22:51
Как же стыдно
Да забудь ты вчерашнее судейство...)))
Все уж забыли...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:51
Как же стыдно
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Insanely cool
сегодня в 22:50
Тренер Сельты Гарсия рассказал, что между ним и Фёдором Смоловым состоялся разговор. - Я спросил его, Фёдор, где ты хочешь играть? В центре или на фланге?! Он посмотрел на меня и сказал, А где играл Паненка??! Я ответил ему, Паненка играл в Чехословакии. Фёдор сказал, что вот и он хочет играть в Чехословакии... Завтра я попробую поговорить с ним снова, - заявил Гарсия
Ахаха)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:49
Смолов пока нулевой!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 22:44
С победой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:44
"После того, как ушел с поля, то спрыгнул сразу же за пределы поля через щит и ушел с поля, раздавая "пятюни" фанатам его нового клуба.
Итог матча для Федора Смолова - 87 минут, один опасный удар, соучастие в голевой атаке и первая желтая карточка."

Поздравляю Федю с первой победой в Ла Лиге......
Повержена 5-я команда таблицы....
Как бы там ни было...а без Смолова Сельта не могла выиграть 8 матчей подряд...
ЛФK
ЛФK ответил Альфамен
сегодня в 22:43
В "европейский" футбол из россиян играет разве что Головин, но Смолу респект, что не побоялся.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:41
Всего лишь надо было заменить Федю
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 22:38
Что-то на Федьку толком не пасуют)) да и крутится он в офсайде постоянно)) удачи ему
Альфамен
Альфамен ответил ЛФK
сегодня в 22:37
Полностью согласен,но уже по этому матчу видно,что ему очень не хватает техники обращения с мячом,остальные атакующие игроки Сельты на голову сильнее в этом компаненте чем Федя
Союзник противников
Союзник противников ответил Аналитик Зенита
сегодня в 22:36
Заменили Смолова - вырвали победу. Надо прибавлять в будущем Федору, иначе станет вторым головешкой
Головёшка-это загорелый Халк в Китае???
Insanely cool
Insanely cool
сегодня в 22:36
Тренер Сельты Гарсия рассказал, что между ним и Фёдором Смоловым состоялся разговор.
- Я спросил его, Фёдор, где ты хочешь играть? В центре или на фланге?! Он посмотрел на меня и сказал, А где играл Паненка??! Я ответил ему, Паненка играл в Чехословакии. Фёдор сказал, что вот и он хочет играть в Чехословакии...
Завтра я попробую поговорить с ним снова, - заявил Гарсия
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:35
Я хоть и не поклонник его,но дебют для новичка нормальный.
112910415
112910415
сегодня в 22:34
талисман сработал
Туринский к
Туринский к ответил oFANATo
сегодня в 22:31
Помазуна с трёшкой. Трёшка не пятёрка, как у игАря)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:30
Федю с почином. Жёлтая не красная. Не беда.
ЛФK
ЛФK
сегодня в 22:29
Смолов все-равно молорик- пошел на сокращение зарплаты, оставил нагретое место и ушел в команду которая борется за выживание- успехов ему!
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 22:27
Интересно как, сначала казалось, все без шансов, игроки "Сельты" очень переигрывали и перепасовывались, но во втором тайме Окай, Аспас и Санти показали мастерство и вытащили победу.

Лопетеги же после первого пропущенного никак не отреагировал и получил и второй.

Федя на поле присутствовал, а в игре - нет (все, что можно о нем сказать).
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 22:27
Браво Сельта! Великолепный провела в концовке второй тайм и вырвала победу! Севилья по делу наказана за свою пассивность.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 22:27
Заменили Смолова - вырвали победу.
Надо прибавлять в будущем Федору, иначе станет вторым головешкой
Туринский к
Туринский к
сегодня в 22:27
Как заменили бревнолова, так и пошла игра у Сельты)
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