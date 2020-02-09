«Сельта» обыграла «Севилью», Смолов получил желтую карточку

«Сельта» одержала волевую победу над «Севильей» в матче 23-го тура чемпионата Испании.
«Севилья» (39) располагается на пятом месте, «Сельта» (20) - 17-я.
Виго, стадион Балаидос
«Сельта» - «Севилья» 2:1 (0:1)
Голы: Аспас 78, Систо 90+1 - Эн-Несери 23
«Сельта»: Бланко, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Фран Бельтран (Брадарич 70), Йокушлу, Рафинья, Аспас, Смолов (Мина 88), Мендес (Систо 46)
Главный тренер: Гарсия Оскар.
«Севилья»: Вацлик, Навас, Гомес, Диего, Эскудеро, Хордан, Фернандо, Васкес (Нолито 85), Сусо (Эвер Банега 66), Эн-Несери (Де Йонг 73), Окампос
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
Предупреждения: Мурильо 51, Диего 63, Мальо 79, Смолов 80
Судья: Хайме Латре Сантьяго.
Ранее «Реал» разгромил «Осасуну».
Все уж забыли...
Все уж забыли...
Итог матча для Федора Смолова - 87 минут, один опасный удар, соучастие в голевой атаке и первая желтая карточка."
Поздравляю Федю с первой победой в Ла Лиге......
Повержена 5-я команда таблицы....
Как бы там ни было...а без Смолова Сельта не могла выиграть 8 матчей подряд...
Итог матча для Федора Смолова - 87 минут, один опасный удар, соучастие в голевой атаке и первая желтая карточка."
Поздравляю Федю с первой победой в Ла Лиге......
Повержена 5-я команда таблицы....
Как бы там ни было...а без Смолова Сельта не могла выиграть 8 матчей подряд...
- Я спросил его, Фёдор, где ты хочешь играть? В центре или на фланге?! Он посмотрел на меня и сказал, А где играл Паненка??! Я ответил ему, Паненка играл в Чехословакии. Фёдор сказал, что вот и он хочет играть в Чехословакии...
Завтра я попробую поговорить с ним снова, - заявил Гарсия
- Я спросил его, Фёдор, где ты хочешь играть? В центре или на фланге?! Он посмотрел на меня и сказал, А где играл Паненка??! Я ответил ему, Паненка играл в Чехословакии. Фёдор сказал, что вот и он хочет играть в Чехословакии...
Завтра я попробую поговорить с ним снова, - заявил Гарсия
Лопетеги же после первого пропущенного никак не отреагировал и получил и второй.
Федя на поле присутствовал, а в игре - нет (все, что можно о нем сказать).
Лопетеги же после первого пропущенного никак не отреагировал и получил и второй.
Федя на поле присутствовал, а в игре - нет (все, что можно о нем сказать).
Надо прибавлять в будущем Федору, иначе станет вторым головешкой
Надо прибавлять в будущем Федору, иначе станет вторым головешкой