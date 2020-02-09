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«Лацио» обыграл «Парму» благодаря голу Кайседо

вчера, 21:58
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма0 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Лацио» одержал минимальную победу над «Пармой» в игре 23-го тура Серии А. Римляне (53 очка) временно поднимаются на второе место в таблице, «крестоносцы» (32 балла) - десятые.

Парма, стадион Эннио Тардини

«Парма» - «Лацио» 0:1 (0:1)
Голы: Кайседо 41

«Парма»: Коломби, Дармиан, Якопони, Алвеш, Гальоло (Пеццелла 79), Эрнани, Бругман (Кулушевски 61), Куртич, Куцка, Корнелиус, Капрари (Спрокати 67)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

«Лацио»: Стракоша, Патрик, Луис Фелипе, Ачерби, Марушич (Лаццари 57), Пароло, Лейва (Катальди 82), Альберто, Хони, Кайседо (Корреа 62), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Д′Аверса 29, Куцка 35, Кайседо 56, Лейва 58, Капрари 67, Индзаги 74, Алвеш 90+2

Судья: Ди Белло Марко.

Ранее «Наполи» на своем поле уступил «Лечче».

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itujan
itujan
сегодня в 00:05
Лацио с победой!
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh ответил Князь с офтопа меломана
вчера в 22:49
Однозначно. В идеале хотелось бы видеть в ЛЧ вместе с Ювентусом Лацио, Аталанту и Наполи/Рому, но к сожалению скорее всего будут с нами там выступать Лацики, бергамаски и мердосы
Forza Lazio✌️
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Туринский к
вчера в 22:45
Этот ббилан будет сейчас вам помогать остаться первыми. Ахаха)
Во-первых, нам помощь зашкВАРеных не нужна. Во-вторых милан даже чёрту лысому будет помогать, лишь бы насолить Ювентусу
В третьих пока есть личка в Турине разговоры о чей-то помощи пустое дело. Аха-ха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Fuad Samedzadeh
вчера в 22:44
Что думаешь в лч попадем?
Однозначно.
В идеале хотелось бы видеть в ЛЧ вместе с Ювентусом Лацио, Аталанту и Наполи/Рому, но к сожалению скорее всего будут с нами там выступать Лацики, бергамаски и мердосы
Туринский к
Туринский к ответил Князь с офтопа меломана
вчера в 22:42
    Fuad Samedzadeh
    Fuad Samedzadeh ответил Князь с офтопа меломана
    вчера в 22:41
    И тебе шалом) НЕ рявкают, а попискивают исподтишка. Как всегда кучка хейтеров из стана бурсы, ббилана, ОЛИВЕРпуля и оргтехники. Аха-ха)
    Что думаешь в лч попадем?
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Fuad Samedzadeh
    вчера в 22:38
    Царь поклон тебе Римский ,да и хлеб с орлом. Кто тут рявкает на тебя полосатики ювеналле или интеряги. Сегодня носатый дернет из.парочку с разворота маваша гери старику Хотабычу(Хандановичу)
      Fuad Samedzadeh
      Fuad Samedzadeh ответил Князь с офтопа меломана
      вчера в 22:34
      С очень важной победой. Следующий тур станет туром истины. Два года назад интер вырвал на Олимпико путёвку в ЛЧ у Лацио, угнетённого судейским беспределом. Сейчас лацики идут ровно, деморализации нет, зато есть шанс показать, что они не жалкие выскочки, а реальные претенденты на скудетто. Учитывая то, что на Лацио обрушится вся мощь чёрно-синего кабинета и ничья на Олимпико будет неплохим результатом, но все болельщики серии А будут болеть за римлян. Это факт.
      Царь поклон тебе Римский ,да и хлеб с орлом.
      Кто тут рявкает на тебя полосатики ювеналле или интеряги.
      Сегодня носатый дернет из.парочку с разворота маваша гери старику
      Хотабычу(Хандановичу)
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      вчера в 22:30
      Хороший матч был, орлы должны были больше забивать.
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана ответил Туринский к
      вчера в 22:27
      Как поживает великая Имобиля? Или ей приказано не забивать, чтобы пропустить Кроналду?)
      Читаю тебя и понимаю, что ты верно выбрал никнейм, видимо на подсознательном уровне. Аха-ха)
      Туринский к
      Туринский к
      вчера в 22:26
      Как поживает великая Имобиля? Или ей приказано не забивать, чтобы пропустить Кроналду?)
      Туринский к
      Туринский к
      вчера в 22:22
      Ощипаем общипанных)
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана ответил 220 ВОЛЬТОВЫЙ
      вчера в 22:20
      Да какая зависть,просто опять середняк римский будут возить румыны с французами(( ХААХХАХА
      А с чего ты взял, что борьба во второсортном турнире для римлян важнее места в ЛЧ и возможного скудетто?)
      220 ВОЛЬТОВЫЙ
      220 ВОЛЬТОВЫЙ ответил Князь с офтопа меломана
      вчера в 22:17
      Аха-ха), сколько зависти. Парень на твоей аве из-за этого бухает?) Лучше скажи, за сколько юаней твой милан сегодня отдастся оргтехнике? Аха-ха)
      Да какая зависть,просто опять середняк римский будут возить румыны с французами(( ХААХХАХА
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана ответил 220 ВОЛЬТОВЫЙ
      вчера в 22:15
      Снова отскок середняка римского! Ну не че ЧФР и Ренн покажут кто есть кто! АХХАХА
      Самое главное, что воротник Беневенто показал всем из какой субстанции сделан "великий" милан. Аха-ха)
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана ответил 220 ВОЛЬТОВЫЙ
      вчера в 22:12
      Снова отскок середняка римского! Ну не че ЧФР и Ренн покажут кто есть кто! АХХАХА
      Аха-ха), сколько зависти. Парень на твоей аве из-за этого бухает?)
      Лучше скажи, за сколько юаней твой милан сегодня отдастся оргтехнике? Аха-ха)
      220 ВОЛЬТОВЫЙ
      220 ВОЛЬТОВЫЙ
      вчера в 22:05
      Снова отскок середняка римского!
      Ну не че ЧФР и Ренн покажут кто есть кто!
      АХХАХА
      severnyj84
      severnyj84
      вчера в 22:00
      Лацио с победой!
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана
      вчера в 21:59
      С очень важной победой.
      Следующий тур станет туром истины. Два года назад интер вырвал на Олимпико путёвку в ЛЧ у Лацио, угнетённого судейским беспределом. Сейчас лацики идут ровно, деморализации нет, зато есть шанс показать, что они не жалкие выскочки, а реальные претенденты на скудетто. Учитывая то, что на Лацио обрушится вся мощь чёрно-синего кабинета и ничья на Олимпико будет неплохим результатом, но все болельщики серии А будут болеть за римлян. Это факт.
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