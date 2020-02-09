«Лацио» обыграл «Парму» благодаря голу Кайседо

«Лацио» одержал минимальную победу над «Пармой» в игре 23-го тура Серии А. Римляне (53 очка) временно поднимаются на второе место в таблице, «крестоносцы» (32 балла) - десятые.
Парма, стадион Эннио Тардини
«Парма» - «Лацио» 0:1 (0:1)
Голы: Кайседо 41
«Парма»: Коломби, Дармиан, Якопони, Алвеш, Гальоло (Пеццелла 79), Эрнани, Бругман (Кулушевски 61), Куртич, Куцка, Корнелиус, Капрари (Спрокати 67)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.
«Лацио»: Стракоша, Патрик, Луис Фелипе, Ачерби, Марушич (Лаццари 57), Пароло, Лейва (Катальди 82), Альберто, Хони, Кайседо (Корреа 62), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Д′Аверса 29, Куцка 35, Кайседо 56, Лейва 58, Капрари 67, Индзаги 74, Алвеш 90+2
Судья: Ди Белло Марко.
Ранее «Наполи» на своем поле уступил «Лечче».
В третьих пока есть личка в Турине разговоры о чей-то помощи пустое дело. Аха-ха)
В третьих пока есть личка в Турине разговоры о чей-то помощи пустое дело. Аха-ха)
В идеале хотелось бы видеть в ЛЧ вместе с Ювентусом Лацио, Аталанту и Наполи/Рому, но к сожалению скорее всего будут с нами там выступать Лацики, бергамаски и мердосы
В идеале хотелось бы видеть в ЛЧ вместе с Ювентусом Лацио, Аталанту и Наполи/Рому, но к сожалению скорее всего будут с нами там выступать Лацики, бергамаски и мердосы
НЕ рявкают, а попискивают исподтишка. Как всегда кучка хейтеров из стана бурсы, ббилана, ОЛИВЕРпуля и оргтехники. Аха-ха)
НЕ рявкают, а попискивают исподтишка. Как всегда кучка хейтеров из стана бурсы, ббилана, ОЛИВЕРпуля и оргтехники. Аха-ха)
Кто тут рявкает на тебя полосатики ювеналле или интеряги.
Сегодня носатый дернет из.парочку с разворота маваша гери старику
Хотабычу(Хандановичу)
Кто тут рявкает на тебя полосатики ювеналле или интеряги.
Сегодня носатый дернет из.парочку с разворота маваша гери старику
Хотабычу(Хандановичу)
Лучше скажи, за сколько юаней твой милан сегодня отдастся оргтехнике? Аха-ха)
Лучше скажи, за сколько юаней твой милан сегодня отдастся оргтехнике? Аха-ха)
Ну не че ЧФР и Ренн покажут кто есть кто!
АХХАХА
Ну не че ЧФР и Ренн покажут кто есть кто!
АХХАХА
Следующий тур станет туром истины. Два года назад интер вырвал на Олимпико путёвку в ЛЧ у Лацио, угнетённого судейским беспределом. Сейчас лацики идут ровно, деморализации нет, зато есть шанс показать, что они не жалкие выскочки, а реальные претенденты на скудетто. Учитывая то, что на Лацио обрушится вся мощь чёрно-синего кабинета и ничья на Олимпико будет неплохим результатом, но все болельщики серии А будут болеть за римлян. Это факт.
Следующий тур станет туром истины. Два года назад интер вырвал на Олимпико путёвку в ЛЧ у Лацио, угнетённого судейским беспределом. Сейчас лацики идут ровно, деморализации нет, зато есть шанс показать, что они не жалкие выскочки, а реальные претенденты на скудетто. Учитывая то, что на Лацио обрушится вся мощь чёрно-синего кабинета и ничья на Олимпико будет неплохим результатом, но все болельщики серии А будут болеть за римлян. Это факт.