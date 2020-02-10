Экс-хавбек «Локо» Касаев тренируется с «Аланией»

Бывший полузащитник «Локомотива» Алан Касаев тренируется в расположении «Алании».
Напомним, что он является воспитанником осетинского футбола. Последним клубом 33-летнего футболиста был курский «Авангард», с которым Касаев расторг контракт.
На сбор нашей команды в Турции прибыл экс-полузащитник «Алании», «Локомотива» и «Рубина» Алан Касаев.— ФК «Алания Владикавказ» (@fc_alania) February 9, 2020
Тренерский штаб «Алании», возможно, задействует Касаева в спарринге против бразильского «Гремио Новоризонтино» (U-21), старт которого назначен на 16-00. pic.twitter.com/D77ltN6d7a