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Экс-хавбек «Локо» Касаев тренируется с «Аланией»

10 февраля 2020, 16:05

Бывший полузащитник «Локомотива» Алан Касаев тренируется в расположении «Алании».

Напомним, что он является воспитанником осетинского футбола. Последним клубом 33-летнего футболиста был курский «Авангард», с которым Касаев расторг контракт.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 февраля в 18:58
Касаев уже много лет в основном тренируется в расположении той или иной команды.
Lukajs
Lukajs
10 февраля в 17:00
Алания клуб для него.
КЭТиК
КЭТиК
10 февраля в 16:59
Карьера идет по наклонной.
Serg3.12
Serg3.12
10 февраля в 16:57
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