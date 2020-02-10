Слуцкий и футболисты «Рубина» попробовали свои силы в картинге

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10 февраля 2020, 20:03

Казанский «Рубин» в твиттере опубликовал видеозапись, на которой главный тренер команды соревнуется с футболистами и персоналом клуба в картинге.

Новый тимбилдинг от Леонида Слуцкого. На этот раз футболисты и персонал нашего клуба соревновались в умении управлять картингом.

Новый тимбилдинг от Леонида Слуцкого. На этот раз футболисты и персонал нашего клуба соревновались в умении управлять картингом🏎



⏯ https://t.co/W2UUYExPRG pic.twitter.com/gLpYwEb4w1 — «Рубин» Казань (@fcrk) February 10, 2020

Накануне Слуцкий ответил на критику, согласно которой «Рубин» на сборах больше развлекается, чем тренируется.