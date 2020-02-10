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Слуцкий и футболисты «Рубина» попробовали свои силы в картинге

10 февраля 2020, 20:03

Казанский «Рубин» в твиттере опубликовал видеозапись, на которой главный тренер команды Леонид Слуцкий соревнуется с футболистами и персоналом клуба в картинге.

Новый тимбилдинг от Леонида Слуцкого. На этот раз футболисты и персонал нашего клуба соревновались в умении управлять картингом.

Накануне Слуцкий ответил на критику, согласно которой «Рубин» на сборах больше развлекается, чем тренируется.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871 ответил karnager
вчера в 13:15
Леня убивает 1000 зайцев одним выстрелом: 1. Детство в попке играет, развлекается 2. Готовит игроков клуба в случае пердива к новым навыкам 3. Осваивает бюджет 4. Записался в пиарщики-маркетологи (дружит с Дзюбой) 5. Выпускает пар после Витесс, в котором даже в баре приходилось за свой счёт есть 6. Начитался тренерских книг, пробует новую методу 7. Сам не понимает, зачем? 8. Рубин так платит ЗП футболистам (игрушками) 9. Леня открыл много бизнесов в Казани, все, куда они ходят - это к нему 10. Игроки написали письмо Лене КВНщику Морозу с просьбой разнообразить треньки
Отвечу только на 9 ый вопрос , это происходит в Турции !)
инштандзетцунг
инштандзетцунг
вчера в 12:16
Нормально, Лёня. Каждый миг в кайф.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 08:41
Молодец Леня ! До Слуцкого в России никто так не делал ! Представляю Кокорин гоняет в Зените на картинге , никак не могу представить , он там как пленный !)
VAN ARM
VAN ARM ответил Nafnafik
вчера в 05:15
Стыд и срам.
кто знает?)) посмотрим результат!
VAN ARM
VAN ARM ответил Дрогба0707
вчера в 05:14
Осталось толко игрокам Рубина и Слуцкому спрыгнут с парашута)
не плохой вариант! это ни кому кто решился не повредило! может тогда вспомнят что они парни а не барышни )))))))
VAN ARM
VAN ARM ответил Faustello
вчера в 05:11
Так у него же тур де франс на носу ))
хорошо дакар закончился))))))
Alpribas
Alpribas
вчера в 00:42
На картингах в пердив уедут.
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 00:09
Стыд и срам.
Gensmo
Gensmo
10 февраля в 23:07
Занимаются чем угодно на пороге пердива.
karnager
karnager
10 февраля в 22:08
Леня убивает 1000 зайцев одним выстрелом:
1. Детство в попке играет, развлекается
2. Готовит игроков клуба в случае пердива к новым навыкам
3. Осваивает бюджет
4. Записался в пиарщики-маркетологи (дружит с Дзюбой)
5. Выпускает пар после Витесс, в котором даже в баре приходилось за свой счёт есть
6. Начитался тренерских книг, пробует новую методу
7. Сам не понимает, зачем?
8. Рубин так платит ЗП футболистам (игрушками)
9. Леня открыл много бизнесов в Казани, все, куда они ходят - это к нему
10. Игроки написали письмо Лене КВНщику Морозу с просьбой разнообразить треньки
Дрогба0707
Дрогба0707
10 февраля в 22:08
Осталось толко игрокам Рубина и Слуцкому спрыгнут с парашута)
Faustello
Faustello ответил VAN ARM
10 февраля в 21:46
уж не в формулу 1 лёня их готовит)))))))))))))))
Так у него же тур де франс на носу ))
Faustello
Faustello ответил Caniggia
10 февраля в 21:45
Космонавт - КВНщик продолжает потешать народ, готовясь весело и с размахом вылететь в пердив.
Космический кэвээнщик весело осваивает татарский бюджет )))
Caniggia
Caniggia
10 февраля в 21:01
Космонавт - КВНщик продолжает потешать народ, готовясь весело и с размахом вылететь в пердив.
ermak6848
ermak6848
10 февраля в 21:00
посмотрим нак на поле будет буксовать ...
mangoх12
mangoх12
10 февраля в 20:45
осталось попробовать себя в футболе)
VIPded
VIPded
10 февраля в 20:38
Креатив Викторовича зашкаливает...)))
VAN ARM
VAN ARM
10 февраля в 20:35
уж не в формулу 1 лёня их готовит)))))))))))))))
КЭТиК
КЭТиК
10 февраля в 20:32
Развлекаются как могут.
Tiger15
Tiger15
10 февраля в 20:30
Теперь надо поучаствовать в стрипшоу и,считай,к сезону готовы!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
10 февраля в 20:30
макдак авто
pomor 445
pomor 445
10 февраля в 20:29
Перед этим соревновались в карты.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
10 февраля в 20:25
Покатались.
beefs
beefs
10 февраля в 20:19
А в футбол они играют?
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
10 февраля в 20:14
Ждем новость:
Слуцкий и футболисты «Рубина» попробовали свои силы в футболе, получилось как обычно 6-0
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