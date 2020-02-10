Слуцкий и футболисты «Рубина» попробовали свои силы в картинге

Казанский «Рубин» в твиттере опубликовал видеозапись, на которой главный тренер команды Леонид Слуцкий соревнуется с футболистами и персоналом клуба в картинге.
Новый тимбилдинг от Леонида Слуцкого. На этот раз футболисты и персонал нашего клуба соревновались в умении управлять картингом.
Новый тимбилдинг от Леонида Слуцкого. На этот раз футболисты и персонал нашего клуба соревновались в умении управлять картингом🏎— «Рубин» Казань (@fcrk) February 10, 2020
⏯ https://t.co/W2UUYExPRG pic.twitter.com/gLpYwEb4w1
Накануне Слуцкий ответил на критику, согласно которой «Рубин» на сборах больше развлекается, чем тренируется.
1. Детство в попке играет, развлекается
2. Готовит игроков клуба в случае пердива к новым навыкам
3. Осваивает бюджет
4. Записался в пиарщики-маркетологи (дружит с Дзюбой)
5. Выпускает пар после Витесс, в котором даже в баре приходилось за свой счёт есть
6. Начитался тренерских книг, пробует новую методу
7. Сам не понимает, зачем?
8. Рубин так платит ЗП футболистам (игрушками)
9. Леня открыл много бизнесов в Казани, все, куда они ходят - это к нему
10. Игроки написали письмо Лене КВНщику Морозу с просьбой разнообразить треньки
1. Детство в попке играет, развлекается
2. Готовит игроков клуба в случае пердива к новым навыкам
3. Осваивает бюджет
4. Записался в пиарщики-маркетологи (дружит с Дзюбой)
5. Выпускает пар после Витесс, в котором даже в баре приходилось за свой счёт есть
6. Начитался тренерских книг, пробует новую методу
7. Сам не понимает, зачем?
8. Рубин так платит ЗП футболистам (игрушками)
9. Леня открыл много бизнесов в Казани, все, куда они ходят - это к нему
10. Игроки написали письмо Лене КВНщику Морозу с просьбой разнообразить треньки
Слуцкий и футболисты «Рубина» попробовали свои силы в футболе, получилось как обычно 6-0
Слуцкий и футболисты «Рубина» попробовали свои силы в футболе, получилось как обычно 6-0