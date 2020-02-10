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Артета: «В Дубае поработаем над тактикой»

10 февраля 2020, 21:54

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета доволен мини-сбором команды в Дубае.

Я доволен, что у нас появилась такая возможность провести мини-сбор в Дубае. Мы приехали сюда, чтобы хорошо поработать над нашими тактическими действиями. Мы работаем над тем, что принесет нам пользу в ближайшие месяцы.

Напомним, что с этого сезона в чемпионате Англии ввели небольшой зимний перерыв в выступлениях для клубов АПЛ.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
11 февраля в 01:46
А я думал, что зимний перерыв для отдыха. Дома, а не на сборах на другом континенте.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 февраля в 23:30
Наконец появилась возможность разом решить все проблемы.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
10 февраля в 22:09
Лол.

Вы уже все прозябали, снова не подписали или даже не арендовали никого в центр, значит, тактика на следующие полгода будет "лупоглазый стример ползает по полю".
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