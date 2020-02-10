Артета: «В Дубае поработаем над тактикой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета доволен мини-сбором команды в Дубае.
Я доволен, что у нас появилась такая возможность провести мини-сбор в Дубае. Мы приехали сюда, чтобы хорошо поработать над нашими тактическими действиями. Мы работаем над тем, что принесет нам пользу в ближайшие месяцы.
Напомним, что с этого сезона в чемпионате Англии ввели небольшой зимний перерыв в выступлениях для клубов АПЛ.
Вы уже все прозябали, снова не подписали или даже не арендовали никого в центр, значит, тактика на следующие полгода будет "лупоглазый стример ползает по полю".
Вы уже все прозябали, снова не подписали или даже не арендовали никого в центр, значит, тактика на следующие полгода будет "лупоглазый стример ползает по полю".