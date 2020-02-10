У «Интера» появились конкуренты в борьбе за защитника «Вероны»

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10 февраля 2020, 17:41

«Интер» не единственный претендент на защитника «Вероны» . По слухам, на футболиста претендует ряд европейских клубов, в числе которых «Бавария», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Ранее сообщалось, что ряды «Интера» в ближайшее время пополнит голкипер Эмилиано Вивиано.