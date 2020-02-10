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У «Интера» появились конкуренты в борьбе за защитника «Вероны»

10 февраля 2020, 17:41

«Интер» не единственный претендент на защитника «Вероны» Мараша Кумбулла. По слухам, на футболиста претендует ряд европейских клубов, в числе которых «Бавария», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Ранее сообщалось, что ряды «Интера» в ближайшее время пополнит голкипер Эмилиано Вивиано.

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Все комментарии
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Эрик Бернар
10 февраля в 19:01
Добрый вечер. Прошу рассмотреть действия пользователя goodbyegoodboy. По совокупности действий тянет на "ухудшение работы сайта". Из года в год он был одним из самых одиозных провокаторов сайта. Полюбуйтесь его опусами. Коверканье ников, прямые оскорбления, разжигание и пр. Бабаев: "Не могу сказать, что мы сильно расстроены выбором Еременко"  Литейный 04 негодуе Уткин: "Промес — это залежавшаяся у вас в чулане нога хамона"  Участковый врач знает, что ты разговариваешь с Ганчаренко? 12.08.2018  ЦСКА вдесятером сыграл вничью с «Енисеем»  Слышатся слабые вскукареки с 12 места Стало известно имя судьи на матч ЛЕ "Зенит" - "Динамо"  кОмбэк? ко-ко-ко они сделают Да, они за позапрошлый год, но если тогдашнему руководству не удавалось наказывать хамов и троллей, это не значит, что их не надо наказывать. Адекватных комментариев на ОВ за последнее время у него не видно. Он и в оффтопах продолжает и по сей день сеять межнациональную вражду.
Стучать не хорошо
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Эрик Бернар
10 февраля в 18:36
Добрый вечер. Прошу рассмотреть действия пользователя goodbyegoodboy. По совокупности действий тянет на "ухудшение работы сайта". Из года в год он был одним из самых одиозных провокаторов сайта. Полюбуйтесь его опусами. Коверканье ников, прямые оскорбления, разжигание и пр. Бабаев: "Не могу сказать, что мы сильно расстроены выбором Еременко"  Литейный 04 негодуе Уткин: "Промес — это залежавшаяся у вас в чулане нога хамона"  Участковый врач знает, что ты разговариваешь с Ганчаренко? 12.08.2018  ЦСКА вдесятером сыграл вничью с «Енисеем»  Слышатся слабые вскукареки с 12 места Стало известно имя судьи на матч ЛЕ "Зенит" - "Динамо"  кОмбэк? ко-ко-ко они сделают Да, они за позапрошлый год, но если тогдашнему руководству не удавалось наказывать хамов и троллей, это не значит, что их не надо наказывать. Адекватных комментариев на ОВ за последнее время у него не видно. Он и в оффтопах продолжает и по сей день сеять межнациональную вражду.
Аха-ха)
А что там такого он написал? НЕ уважаю этого юзера, но в выложенных тобой его комментариях, с ним полностью согласен.
alexgurzan
alexgurzan ответил Эрик Бернар
10 февраля в 18:30
Добрый вечер. Прошу рассмотреть действия пользователя goodbyegoodboy. По совокупности действий тянет на "ухудшение работы сайта". Из года в год он был одним из самых одиозных провокаторов сайта. Полюбуйтесь его опусами. Коверканье ников, прямые оскорбления, разжигание и пр. Бабаев: "Не могу сказать, что мы сильно расстроены выбором Еременко"  Литейный 04 негодуе Уткин: "Промес — это залежавшаяся у вас в чулане нога хамона"  Участковый врач знает, что ты разговариваешь с Ганчаренко? 12.08.2018  ЦСКА вдесятером сыграл вничью с «Енисеем»  Слышатся слабые вскукареки с 12 места Стало известно имя судьи на матч ЛЕ "Зенит" - "Динамо"  кОмбэк? ко-ко-ко они сделают Да, они за позапрошлый год, но если тогдашнему руководству не удавалось наказывать хамов и троллей, это не значит, что их не надо наказывать. Адекватных комментариев на ОВ за последнее время у него не видно. Он и в оффтопах продолжает и по сей день сеять межнациональную вражду.
Добрый.
Начнём с того, что оффтопы нас не касаются, там по сути самоуправство, они не в счёт. Просмотрел профиль, на карандаш можно, но в последнее время, всё более менее прилично, перманент рановато давать.
КЭТиК
КЭТиК
10 февраля в 18:27
Долго тянули, вот и получили конкурентов.
Эрик Бернар
Эрик Бернар
10 февраля в 17:47
Добрый вечер. Прошу рассмотреть действия пользователя goodbyegoodboy. По совокупности действий тянет на "ухудшение работы сайта".

Из года в год он был одним из самых одиозных провокаторов сайта. Полюбуйтесь его опусами. Коверканье ников, прямые оскорбления, разжигание и пр.

Бабаев: "Не могу сказать, что мы сильно расстроены выбором Еременко" 

Литейный 04 негодуе

Уткин: "Промес — это залежавшаяся у вас в чулане нога хамона" 

Участковый врач знает, что ты разговариваешь с Ганчаренко?

12.08.2018 

ЦСКА вдесятером сыграл вничью с «Енисеем» 

Слышатся слабые вскукареки с 12 места

Стало известно имя судьи на матч ЛЕ "Зенит" - "Динамо" 

кОмбэк? ко-ко-ко они сделают

Да, они за позапрошлый год, но если тогдашнему руководству не удавалось наказывать хамов и троллей, это не значит, что их не надо наказывать. Адекватных комментариев на ОВ за последнее время у него не видно. Он и в оффтопах продолжает и по сей день сеять межнациональную вражду.
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