У «Интера» появились конкуренты в борьбе за защитника «Вероны»

«Интер» не единственный претендент на защитника «Вероны» Мараша Кумбулла. По слухам, на футболиста претендует ряд европейских клубов, в числе которых «Бавария», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».
Ранее сообщалось, что ряды «Интера» в ближайшее время пополнит голкипер Эмилиано Вивиано.
А что там такого он написал? НЕ уважаю этого юзера, но в выложенных тобой его комментариях, с ним полностью согласен.
А что там такого он написал? НЕ уважаю этого юзера, но в выложенных тобой его комментариях, с ним полностью согласен.
Начнём с того, что оффтопы нас не касаются, там по сути самоуправство, они не в счёт. Просмотрел профиль, на карандаш можно, но в последнее время, всё более менее прилично, перманент рановато давать.
Начнём с того, что оффтопы нас не касаются, там по сути самоуправство, они не в счёт. Просмотрел профиль, на карандаш можно, но в последнее время, всё более менее прилично, перманент рановато давать.
Из года в год он был одним из самых одиозных провокаторов сайта. Полюбуйтесь его опусами. Коверканье ников, прямые оскорбления, разжигание и пр.
Бабаев: "Не могу сказать, что мы сильно расстроены выбором Еременко"
Литейный 04 негодуе
Уткин: "Промес — это залежавшаяся у вас в чулане нога хамона"
Участковый врач знает, что ты разговариваешь с Ганчаренко?
12.08.2018
ЦСКА вдесятером сыграл вничью с «Енисеем»
Слышатся слабые вскукареки с 12 места
Стало известно имя судьи на матч ЛЕ "Зенит" - "Динамо"
кОмбэк? ко-ко-ко они сделают
Да, они за позапрошлый год, но если тогдашнему руководству не удавалось наказывать хамов и троллей, это не значит, что их не надо наказывать. Адекватных комментариев на ОВ за последнее время у него не видно. Он и в оффтопах продолжает и по сей день сеять межнациональную вражду.
Из года в год он был одним из самых одиозных провокаторов сайта. Полюбуйтесь его опусами. Коверканье ников, прямые оскорбления, разжигание и пр.
Бабаев: "Не могу сказать, что мы сильно расстроены выбором Еременко"
Литейный 04 негодуе
Уткин: "Промес — это залежавшаяся у вас в чулане нога хамона"
Участковый врач знает, что ты разговариваешь с Ганчаренко?
12.08.2018
ЦСКА вдесятером сыграл вничью с «Енисеем»
Слышатся слабые вскукареки с 12 места
Стало известно имя судьи на матч ЛЕ "Зенит" - "Динамо"
кОмбэк? ко-ко-ко они сделают
Да, они за позапрошлый год, но если тогдашнему руководству не удавалось наказывать хамов и троллей, это не значит, что их не надо наказывать. Адекватных комментариев на ОВ за последнее время у него не видно. Он и в оффтопах продолжает и по сей день сеять межнациональную вражду.