Де Росси порассуждал о возможной тренерской карьере

Бывший итальянский футболист поделился мнением о возможной тренерской карьере в будущем.

Сначала нужно продемонстрировать, что вы знаете, как нужно работать. Если вы проиграете три игры подряд, то все сразу забудут, что вы много лет были капитаном команды. Нужно получать результаты в настоящем. И затем последнее, что я хочу, - это создавать проблемы Фонсеке.

Мои любимые игровые модели? Луис Энрике и Антонио Конте: они буквально покорили меня.