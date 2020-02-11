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Де Росси порассуждал о возможной тренерской карьере

вчера, 11:23

Бывший итальянский футболист Даниэле Де Росси поделился мнением о возможной тренерской карьере в будущем. 

Сначала нужно продемонстрировать, что вы знаете, как нужно работать. Если вы проиграете три игры подряд, то все сразу забудут, что вы много лет были капитаном команды. Нужно получать результаты в настоящем. И затем последнее, что я хочу, - это создавать проблемы Фонсеке. 

Мои любимые игровые модели? Луис Энрике и Антонио Конте: они буквально покорили меня. 

Ранее Де Росси рассказал о своих взаимоотношениях с Франческо Тотти.  

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Nafnafik
Nafnafik
вчера в 11:47
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