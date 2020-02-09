Ибрагимович – в стартовом составе «Милана» на матч против «Интера»

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Милана» на матч 23-го тура Серии А. Нападающий «россонери» Златан Ибрагимович, несмотря на опасения, включен в стартовый состав команды.
«Интер»: Паделли, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Весино, Брозович, Барелла, Янг, Санчес, Лукаку.
Запасные: Ханданович, Станкович, Мозес, Сенси, Раноккья, Асамоа, Борха Валеро, Эриксен, Эспозито, Агуме, Д'Амброзио, Бираги.
«Милан»: Дж. Доннарумма, Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес, Кастильехо, Кессье, Беннасер, Ребич, Чалханоглу, Ибрагимович.
Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Калабриа, Габбья, Лашальт, Мусаккьо, Билья, Бонавентура, Брешианини, Пакета, Салемакерс, Леау.
Второй.
Второй.