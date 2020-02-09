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Ибрагимович – в стартовом составе «Милана» на матч против «Интера»

сегодня, 22:07
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч идет

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Милана» на матч 23-го тура  Серии А. Нападающий «россонери» Златан Ибрагимович, несмотря на опасения, включен в стартовый состав команды.

«Интер»: Паделли, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Весино, Брозович, Барелла, Янг, Санчес, Лукаку.
Запасные: Ханданович, Станкович, Мозес, Сенси, Раноккья, Асамоа, Борха Валеро, Эриксен, Эспозито, Агуме, Д'Амброзио, Бираги.

«Милан»: Дж. Доннарумма, Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес, Кастильехо, Кессье, Беннасер, Ребич, Чалханоглу, Ибрагимович.
Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Калабриа, Габбья, Лашальт, Мусаккьо, Билья, Бонавентура, Брешианини, Пакета, Салемакерс, Леау.

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Все комментарии
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 22:36
Ибра забьет, а Интер выиграет 4:1.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 22:33
Шкриньяр и Беннасер недостойны упоминания
feris1
feris1
сегодня в 22:32
Удачи Милану!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 22:32
Соккер, они 10 на 10 будут играть по-вашему??
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил 220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 22:29
Царь бросай футбол,переходи на шахматы,все очень печально))) аххаха
В шахматах вы вообще были бы без шансов. В футболе не всё ведь от меня зависит)
Roman73
Roman73
сегодня в 22:26
Ибрагимовичу следует сыграть один тайм.
Второй.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 22:24
У интера все свистуны во всеоружии это раз. И милан с удовольствием сольёт это два. В этом смысл существования миланских кабинетов, если один лидирует, второй ему помогает)
Царь бросай футбол,переходи на шахматы,все очень печально))) аххаха
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Ozabot
сегодня в 22:19
У «Интера» сильно ослабленный состав: половина основы дисквалифицирована или травмирована. Это шанс для «Милана».
У интера все свистуны во всеоружии это раз. И милан с удовольствием сольёт это два. В этом смысл существования миланских кабинетов, если один лидирует, второй ему помогает)
Ozabot
Ozabot
сегодня в 22:16
У «Интера» сильно ослабленный состав: половина основы дисквалифицирована или травмирована. Это шанс для «Милана».
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 22:10
Ибра втащит
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