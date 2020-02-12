Тихонов: «Соболев — специфический футболист»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал переход форварда «Крыльев Советов» в московский клуб.

Человек забивал голы, и все даже начали говорить, что он должен быть в сборной. Но потом Соболев долгое время не отличался. Сейчас посмотрим на него в «Спартаке». Сашка — специфический футболист. Когда команда играет и она на ходу, он тоже хорошо выглядит и голы красивые забивает. Но в последних турах первой части сезона всего этого не было. Это говорит о том, что он зависимый игрок и ему нужно, чтобы команда на него играла. Поэтому, мне кажется, что в «Спартаке» ему будет полегче, чем в концовке прошлого года в «Крыльях». Но и спрос с него будет гораздо больше, чем в Самаре.