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Тихонов: «Соболев — специфический футболист»

вчера, 09:40

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал переход форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева в московский клуб

Человек забивал голы, и все даже начали говорить, что он должен быть в сборной. Но потом Соболев долгое время не отличался. Сейчас посмотрим на него в «Спартаке». Сашка — специфический футболист. Когда команда играет и она на ходу, он тоже хорошо выглядит и голы красивые забивает. Но в последних турах первой части сезона всего этого не было. Это говорит о том, что он зависимый игрок и ему нужно, чтобы команда на него играла. Поэтому, мне кажется, что в «Спартаке» ему будет полегче, чем в концовке прошлого года в «Крыльях». Но и спрос с него будет гораздо больше, чем в Самаре.

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Все комментарии
Gensmo
Gensmo ответил nikoladolgov
вчера в 13:06
А что Тихонов в Спартаке делает ? Они бы еще Онопку и Родионова пригласили на тренировку.
Он там скучает.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Nafnafik
вчера в 12:55
В спартаке станет зобниным.
А что Тихонов в Спартаке делает ?
Они бы еще Онопку и Родионова пригласили на тренировку.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил КЭТиК
вчера в 12:52
Не загубили бы на корню.
Лишь бы коронавирус не подхватил, от этих румын чего хочешь можно ожидать ...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:36
Не загубили бы на корню.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:35
Насмешил Тиша ...
Кто играть будет на Соболева ?
В Спартаке одни игрочишки которые играют исключительно на себя, там нет команды, поэтому Соболеву бежать нужно из этого гадюшника.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 12:21
Мда, парень-то и впрямь с закидонами...Не велика ли честь?
Fendan
Fendan
вчера в 12:15
Даже, если Соболев что-то и умел, то скоро даже этого делать не сможет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:39
Удачи Соболеву. Такой шанс надо использовать.
Bordend
Bordend
вчера в 10:12
Спартак на Соболева точно играть не будет, там каждый только за себя.
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 09:49
В спартаке станет зобниным.
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