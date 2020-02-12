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Гаврилов: «Бюст Рейнгольда можно поставить на Аллее славы в „Лужниках“»

вчера, 09:36

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни экс-форварде красно-белых Валерии Рейнгольде.

Отличный был футболист, если кто помнит, я-то застал его. Великолепный человек. Когда надо, мог повеселиться, когда надо – покритиковать. Каким он был, таким и останется в памяти – честным, прямолинейным, открытым.

У нас в «Лужниках» есть Аллея славы, там, где есть монументы Николаю Старостину, Льву Яшину и Эдуарду Стрельцову. Там можно его бюст поставить.

Сейчас у нас таких игроков нет, сравнивать с ним нельзя. Он был самобытным. Человеку от природы была дана скорость, он был быстрым и достаточно техничным, чтобы претворять все это на поле.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 15:53
Уважаемый господин Гаврилов.Каждому можно поставить бюст на кладбище.Вам тоже.Так что не волнуйте общественность такой озабоченностью.
RIR68
RIR68
вчера в 13:54
с какого перепугу? Старостин, Яшин, Стрельцов и бац! Рейнгольд. чего такого он добился? всему чемпионскому составу 1962 года памятники в Лужниках ставить? Помогите родным нормальный памятник на кладбище поставить и ходите поминать туда.
морозз
морозз
вчера в 13:15
Нам будет не хватать его критических речей и статей о Спартаке и нашем футболе! Сильный человек со своей жизненной позицией, не умеющий юлить и хитрить, не умеющий лгать! Пусть земля тебе будет пухом!
VAN ARM
VAN ARM ответил Сергей Саныч
вчера в 12:20
Вряд ли Гаврилов "застал его"....Валерка закончил в Спартаке в 67 году,Юрке было 14 лет. Но видеть мог. И запомнить что-то мог. Сейчас многие с Высоцким дружили,с Пушкиным были на короткой ноге.На Аллею славы он не претендовал никогда.Там действительно великие люди и спортсмены. Просто ушёл человек. Спартаковский болельщик.Неравнодушный.Говорил всё,как думает и видит. Земля ему пухом.
ушел человек болеющий за российский футбол!
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
вчера в 12:02
Хорошее дело , земля пухом ветерану футбола.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:46
В дань уважения этому человеку просто помолчу сегодня.
Жил смело, прямо и ушел прямо, смело, в строю.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 10:34
Правильное решения
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 10:21
Вряд ли Гаврилов "застал его"....Валерка закончил в Спартаке в 67 году,Юрке было 14 лет.
Но видеть мог. И запомнить что-то мог. Сейчас многие с Высоцким дружили,с Пушкиным были на короткой ноге.На Аллею славы он не претендовал никогда.Там действительно великие люди и спортсмены. Просто ушёл человек. Спартаковский болельщик.Неравнодушный.Говорил всё,как думает и видит. Земля ему пухом.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 10:16
Не будет хватать его критика
VAN ARM
VAN ARM ответил ДАША Д
вчера в 10:01
Хороший рядовой футболист был, до Ибрагимовича далеко.
так пусть ему памятник поставят в милане)))))))))))))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:01
это наша история!! нужно помнить и чтить !!!!!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:55
Хороший рядовой футболист был, до Ибрагимовича далеко.
Doktor S
Doktor S
вчера в 09:50
Заслужил.
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