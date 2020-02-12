Гаврилов: «Бюст Рейнгольда можно поставить на Аллее славы в „Лужниках“»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни экс-форварде красно-белых Валерии Рейнгольде.

Отличный был футболист, если кто помнит, я-то застал его. Великолепный человек. Когда надо, мог повеселиться, когда надо – покритиковать. Каким он был, таким и останется в памяти – честным, прямолинейным, открытым.

У нас в «Лужниках» есть Аллея славы, там, где есть монументы Николаю Старостину, Льву Яшину и Эдуарду Стрельцову. Там можно его бюст поставить.

Сейчас у нас таких игроков нет, сравнивать с ним нельзя. Он был самобытным. Человеку от природы была дана скорость, он был быстрым и достаточно техничным, чтобы претворять все это на поле.