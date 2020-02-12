Тихонов оценил переход Солтмурада Бакаева в «Рубин»

Бывший капитан «Спартака» прокомментировал переход из московского клуба в «Рубин».

Может ли переход Солтмурада повлиять на его брата Зелимхана? Думаю, нет. Что им теперь всегда по жизни идти за руку, что ли? Так не может быть. У каждого своя дорога. Невозможно всё время быть рядом. Они ведь даже не близнецы. Да и про тех же братьев Миранчуков писали, что Алексей может уйти в «Ювентус». Что ему теперь, не переходить никуда, если только его зовут, без Антона? В футболе всё бывает. Солтмурад хочет играть, в «Спартаке» ему не давали места в основе, а в «Рубине» такая возможность может появиться. Ну, и он воспитанник клуба, возможно, стоило немного потерпеть. Чтобы играть в старте, нужно быть сильнее тех, кто сейчас выходит на поле. Далее у тебя есть два пути: либо усердно работать и ждать шанс, либо уходить в другой клуб. Он выбрал второй вариант.