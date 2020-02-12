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Тихонов оценил переход Солтмурада Бакаева в «Рубин»

вчера, 09:29

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал переход Солтмурада Бакаева из московского клуба в «Рубин»

Может ли переход Солтмурада повлиять на его брата Зелимхана? Думаю, нет. Что им теперь всегда по жизни идти за руку, что ли? Так не может быть. У каждого своя дорога. Невозможно всё время быть рядом. Они ведь даже не близнецы. Да и про тех же братьев Миранчуков писали, что Алексей может уйти в «Ювентус». Что ему теперь, не переходить никуда, если только его зовут, без Антона? В футболе всё бывает. Солтмурад хочет играть, в «Спартаке» ему не давали места в основе, а в «Рубине» такая возможность может появиться. Ну, и он воспитанник клуба, возможно, стоило немного потерпеть. Чтобы играть в старте, нужно быть сильнее тех, кто сейчас выходит на поле. Далее у тебя есть два пути: либо усердно работать и ждать шанс, либо уходить в другой клуб. Он выбрал второй вариант.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:33
Бакаев уже 2 гола забил за Рубин ,заиграет !
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:39
Из одного вляпался в другое,теперь уже точно не отмыться...
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
вчера в 11:46
Что рубин, что спартак скоро все равно будут в пердиве, так что разница не большая.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 11:35
Согласен с комментарием Тихонова
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 10:08
Зачем обязательно играть в Спартаке ?
Alpribas
Alpribas
вчера в 09:54
Будет брату помогать в игре со спартаком.
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