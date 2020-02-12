Кулаков: «Самый памятный момент - финал Кубка России с „Локомотивом“»

Защитник «Урала» рассказал о своем самом памятном сезоне.

Я надеюсь, что самый памятный еще впереди! Ну а то, что действительно запомнилось — это финал Кубка, когда мы проиграли «Локомотиву» свой потенциально первый трофей. А для меня особенно неприятно было, когда я узнал, что этот финал пропускаю.

В полуфинале играли дома с «Рубином», и я получил желтую карточку на последних минутах. Но я не знал о том, что эта карточка дисквалифицирует меня на финал. Я был очень зол. Мы пытались апеллировать, отменить эту карточку, она была вообще непонятная, ее дали еще где-то в конце матча. Но ничего не вышло.

Так что если выбирать одну вещь, которую я хотел бы изменить в карьере — то я бы хотел поучаствовать в финале Кубка-2017.