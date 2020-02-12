В России пробуют создать фонд поддержки оставшихся без зарплаты игроков

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов ( ОПСФ ) Александр Зотов поделился мнением о решении Международной федерации футбола ( ФИФА ) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) создать фонд оказания финансовой поддержки футболистам, которые не получают зарплату в своих клубах.

Вчера ФИФА и FIFPro анонсировали создание фонда для поддержки футболистов, клубы которых обанкротились и которым не выплачивают зарплату. Он начнет действовать с 1 июля. Сейчас мы общаемся с FIFPro на эту тему и готовим списки ребят, которые пострадали в последние пять лет. Создание этого фонда не в последнюю очередь связано с Россией, потому что у нас большое количество клубов, которые перестали существовать в последние годы. Наш профсоюз уже несколько лет предлагает создать подобный фонд в России, но лиги пока молчат.