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В России пробуют создать фонд поддержки оставшихся без зарплаты игроков

вчера, 12:32

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов поделился мнением о решении Международной федерации футбола (ФИФА) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) создать фонд оказания финансовой поддержки футболистам, которые не получают зарплату в своих клубах.

Вчера ФИФА и FIFPro анонсировали создание фонда для поддержки футболистов, клубы которых обанкротились и которым не выплачивают зарплату. Он начнет действовать с 1 июля. Сейчас мы общаемся с FIFPro на эту тему и готовим списки ребят, которые пострадали в последние пять лет. Создание этого фонда не в последнюю очередь связано с Россией, потому что у нас большое количество клубов, которые перестали существовать в последние годы. Наш профсоюз уже несколько лет предлагает создать подобный фонд в России, но лиги пока молчат.

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Правдолю
Правдолю
вчера в 18:37
Во охренели во первых этот фонд будет отмывать деньги и там такая коррупция будет что мама не горюй а во вторых футболисты очень хорошо зарабатывают и не нуждаются в деньгах ,лучше помогите многодетным семьям которые реально нуждаются в еде
max74
max74
вчера в 16:14
Кокорина ?
Alpribas
Alpribas
вчера в 15:05
Гинера поставить заведовать фондом.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 14:53
Я за такое предложения
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:14
"Наш профсоюз уже несколько лет предлагает создать подобный фонд в России" Как говорил один киногерой: "Минуточку! За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?" Там Григорьянц над златом чахнет, может он наполнять будет этот фонд деньгами? ФИФА только анонсировала создание фонда, а эти уже списки ребят готовят, чуют видать наживу спинным мозгом.
Багор
Багор
вчера в 13:08
Зачем опять бывших свиней кормить?
ArtemBzdn
ArtemBzdn
вчера в 13:04
У меня денег нет. Я не дам.
beefs
beefs
вчера в 12:52
Кому то в радость...
112910415
112910415
вчера в 12:49
чёрной дырой станет такой фонд
Виссарионович
Виссарионович
вчера в 12:36
Как это будет работать в России:
Чуть живые клубы, подписывают условно игрока с зарплатой 20000 рублей в месяц, но в контракте ставят 500000. Банкротят клуб, бабки пилят.
Да ладно вам
Да ладно вам
вчера в 12:36
Узнав об этой новости, Кокорин после работы зашёл в ИКЕА, посмотреть на ценники новых стульев.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:35
Такой фонд долго не протянет.
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