Экс-игроки сборной Чили рассказали о странностях тренера «Лидса» Бьелсы

Экс-игроки сборной Чили Марк Гонсалес (экс-игрок ЦСКА) и Хосе Фуэнсалида рассказали о странном поведении главного тренера национальной команды Марсело Бьелсы. Сейчас 64-летний специалист руководит «Лидсом».
Гонсалес:
Бьелса вошел в раздевалку. Говорил, что ему очень жарко, ходил туда-сюда и ни с кем не разговаривал. Рядом была еще одна раздевалка, он пошел туда. Мы зашли, а он был там совершенно голым, лежал на столе для процедур, как будто кто-то сейчас будет его оперировать. Около 30 минут он лежал совершенно голый.
Фуэнсалида:
Это происходило несколько раз. Мы проиграли Италии 0:1, он даже подрался с их тренером. Вошел в раздевалку злой, и когда мы зашли за ним, то сходил с ума и снимал одежду.
Недавно похожими наблюдениями поделился защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди.