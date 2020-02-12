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Экс-игроки сборной Чили рассказали о странностях тренера «Лидса» Бьелсы

вчера, 14:48

Экс-игроки сборной Чили Марк Гонсалес (экс-игрок ЦСКА) и Хосе Фуэнсалида рассказали о странном поведении главного тренера национальной команды Марсело Бьелсы. Сейчас 64-летний специалист руководит «Лидсом».

Гонсалес:

Бьелса вошел в раздевалку. Говорил, что ему очень жарко, ходил туда-сюда и ни с кем не разговаривал. Рядом была еще одна раздевалка, он пошел туда. Мы зашли, а он был там совершенно голым, лежал на столе для процедур, как будто кто-то сейчас будет его оперировать. Около 30 минут он лежал совершенно голый.

Фуэнсалида:

Это происходило несколько раз. Мы проиграли Италии 0:1, он даже подрался с их тренером. Вошел в раздевалку злой, и когда мы зашли за ним, то сходил с ума и снимал одежду.

Недавно похожими наблюдениями поделился защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди.

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Lazurny
Lazurny
вчера в 17:22
Это он так стресс снимал.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 15:38
Страшно представить что творилось с Марсело после например декабрьской игры с Кардиффом, когда 3:0 за последние полчаса превратились в 3:3.
dzvinka
dzvinka
вчера в 15:03
Бьелса нужен в АПЛ! Если с Лидсом - будет вообще бомба.
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