Экс-игроки сборной Чили рассказали о странностях тренера «Лидса» Бьелсы

Экс-игроки сборной Чили (экс-игрок ЦСКА ) и рассказали о странном поведении главного тренера национальной команды . Сейчас 64-летний специалист руководит «Лидсом».

Гонсалес:

Бьелса вошел в раздевалку. Говорил, что ему очень жарко, ходил туда-сюда и ни с кем не разговаривал. Рядом была еще одна раздевалка, он пошел туда. Мы зашли, а он был там совершенно голым, лежал на столе для процедур, как будто кто-то сейчас будет его оперировать. Около 30 минут он лежал совершенно голый.