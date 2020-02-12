Каррера: «Работаю ради того, чтобы повторить в Греции российский успех»

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера подвел итоги своей двухмесячной работы в клубе. В 13 матчах АЕК добился 8 побед и всего лишь 1 раз проиграл.
Если честно, не ожидал столь успешного начала работы в АЕК. Но надеялся, что мы сможем показать хорошие результаты, исходя из той работы над физикой и тактикой, что тренерский штаб и команда проводят ежедневно.
Смогу ли повторить в Греции российский успех? Не будем забегать вперед. Но я работаю именно ради этого и сделаю все, чтобы так и случилось. Конечно, сейчас отрыв лидеров очень велик, но мы приложим все силы и попытаемся догнать их.
Самый тяжелый момент — когда мы играли три матча за неделю [с 19 по 26 января АЕК обыграл «Лариссу», «Волос» и сыграл вничью с «Олимпиакосом»]. Что до отдыха, если честно, работы столько, что я выезжаю из Афин только на выездные игры, да и в самом городе мало что видел. Хорошо, что все говорят на английском — для общения в команде и быту вполне хватает.
Напомним, что Каррера ранее возглавлял московский «Спартак», который привел к чемпионству в сезоне 2016/2017. Недавно «Соккер.ру» рассказал, где работают другие экс-тренеры РПЛ.
https://youtu.be/plyiDPTQB74
«Это был очень позитивный человек, который никогда не унывал. Рейнгольд вносил в любое общение радость. Какими бы сложными не были ситуации, он всегда улыбался, всегда находил только положительные стороны. Он был честным по отношению к футболу. Я вспоминаю сейчас один из моментов: мы со „Спартаком“ играли в Болонье турнир. Там были мы, бразильская команда, „Болонья“ и кто-то ещё. В газетах тогда про него писали: „Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд никогда не видели“. У него была потрясающая скорость. Он раз восемь выходил один на один в каждом матче. Тогда команды делали много офсайдных ловушек, а Рейнгольд с его скоростью их на этом ловил. Да, он не много забивал, потому что не лучшим образом реализовывал моменты. Но он был таким стержнем на передней линии, какого больше не было», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Это был очень позитивный человек, который никогда не унывал. Рейнгольд вносил в любое общение радость. Какими бы сложными не были ситуации, он всегда улыбался, всегда находил только положительные стороны. Он был честным по отношению к футболу. Я вспоминаю сейчас один из моментов: мы со „Спартаком“ играли в Болонье турнир. Там были мы, бразильская команда, „Болонья“ и кто-то ещё. В газетах тогда про него писали: „Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд никогда не видели“. У него была потрясающая скорость. Он раз восемь выходил один на один в каждом матче. Тогда команды делали много офсайдных ловушек, а Рейнгольд с его скоростью их на этом ловил. Да, он не много забивал, потому что не лучшим образом реализовывал моменты. Но он был таким стержнем на передней линии, какого больше не было», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Так что повторить не получиЦЦа...
Так что повторить не получиЦЦа...