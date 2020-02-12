Каррера: «Работаю ради того, чтобы повторить в Греции российский успех»

Главный тренер греческого АЕКа подвел итоги своей двухмесячной работы в клубе. В 13 матчах АЕК добился 8 побед и всего лишь 1 раз проиграл.

Если честно, не ожидал столь успешного начала работы в АЕК . Но надеялся, что мы сможем показать хорошие результаты, исходя из той работы над физикой и тактикой, что тренерский штаб и команда проводят ежедневно.

Смогу ли повторить в Греции российский успех? Не будем забегать вперед. Но я работаю именно ради этого и сделаю все, чтобы так и случилось. Конечно, сейчас отрыв лидеров очень велик, но мы приложим все силы и попытаемся догнать их.