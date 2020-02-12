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Каррера: «Работаю ради того, чтобы повторить в Греции российский успех»

вчера, 11:57

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера подвел итоги своей двухмесячной работы в клубе. В 13 матчах АЕК добился 8 побед и всего лишь 1 раз проиграл.

Если честно, не ожидал столь успешного начала работы в АЕК. Но надеялся, что мы сможем показать хорошие результаты, исходя из той работы над физикой и тактикой, что тренерский штаб и команда проводят ежедневно.

Смогу ли повторить в Греции российский успех? Не будем забегать вперед. Но я работаю именно ради этого и сделаю все, чтобы так и случилось. Конечно, сейчас отрыв лидеров очень велик, но мы приложим все силы и попытаемся догнать их.

Самый тяжелый момент — когда мы играли три матча за неделю [с 19 по 26 января АЕК обыграл «Лариссу», «Волос» и сыграл вничью с «Олимпиакосом»]. Что до отдыха, если честно, работы столько, что я выезжаю из Афин только на выездные игры, да и в самом городе мало что видел. Хорошо, что все говорят на английском — для общения в команде и быту вполне хватает.

Напомним, что Каррера ранее возглавлял московский «Спартак», который привел к чемпионству в сезоне 2016/2017. Недавно «Соккер.ру» рассказал, где работают другие экс-тренеры РПЛ.

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Все комментарии
FESCO
FESCO
вчера в 22:39
Успех это 7-0?
удав
удав
вчера в 22:23
интересно в АЕКе юбилей у кого в этом году?=)
Wolf77785
Wolf77785
вчера в 21:44
Тут ручных судей не будет))
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 21:26
будет интересно)
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:42
Трудновато придётся без "юбилея Симоняна".
alex spartakovih
alex spartakovih
вчера в 20:41
массимо!удачи!!!
dok66
dok66
вчера в 20:10
Работай и все получится
Sana Sotyy
Sana Sotyy
вчера в 19:50
Удачи.
viv
viv
вчера в 18:55
Успех, неоспоримый успех.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:48
Это будет сложно сделать, макаронник! В Греции явно нет ручных судей у АЕКа, как было у Спартака в период твоей работы в этом клубе. Да и юбилея Симоняна тоже не предвидется)
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 17:03
Интересно, по словам знающих местных злопыхателей, где то в Греции должен был всплыть багаж Аленичева и рука (нога) Пилипчука с бездонным карманом Федуна.Ни чего этого не наблюдаю и тем не менее греческий АЕК идёт по графику московского Спартака времён Карреры.Вот вам и ремесленник господа завистники...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил ЮГ РОССИИ
вчера в 16:42
А ты смотри почаще наш футбол.Матчи Зенита с Локомотивом и Ростовом к примеру).
Обязательно буду смотреть игры Спартака)))))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:34
Главное не бухать потом по три месяца как в Спартаке.
Авербуx
Авербуx
вчера в 16:29
Надо устроить местный юбилей
MaxRnD
MaxRnD
вчера в 16:12
Посмотрим, что получится
Gelious
Gelious
вчера в 16:03
Только банщиков заранее выпроводи из команды
beefs
beefs
вчера в 15:47
Хорошее желание...
Алексей Миллер
Алексей Миллер
вчера в 15:08
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил Антиспамм
    вчера в 15:08
    Физрука опять понесло, но в Греции нет фердуна, симоняна и РФС.
      Алексей Миллер
      Алексей Миллер ответил Bordend
      вчера в 15:07
      Купленный успех совсем не заслуга Кареры.
      Славнов, твои клоны уже всю ветку облюбовали
      борька
      борька
      вчера в 14:22
      Вспомним В..Рейнгольда!Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал печальное известие о кончине бывшего футболиста «Спартака» Валерия Рейнгольда.

      «Это был очень позитивный человек, который никогда не унывал. Рейнгольд вносил в любое общение радость. Какими бы сложными не были ситуации, он всегда улыбался, всегда находил только положительные стороны. Он был честным по отношению к футболу. Я вспоминаю сейчас один из моментов: мы со „Спартаком“ играли в Болонье турнир. Там были мы, бразильская команда, „Болонья“ и кто-то ещё. В газетах тогда про него писали: „Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд никогда не видели“. У него была потрясающая скорость. Он раз восемь выходил один на один в каждом матче. Тогда команды делали много офсайдных ловушек, а Рейнгольд с его скоростью их на этом ловил. Да, он не много забивал, потому что не лучшим образом реализовывал моменты. Но он был таким стержнем на передней линии, какого больше не было», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
      berda2003
      berda2003
      вчера в 14:10
      а в аик есть федун, чтобы повторить успех спартака?...
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ ответил Sebastian Eniston
      вчера в 13:52
      А ты смотри почаще наш футбол.Матчи Зенита с Локомотивом и Ростовом к примеру).
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 13:49
      Судя по отставанию в таблице от 1-го места, год у АЕКа явно не юбилейный.
      Так что повторить не получиЦЦа...
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 13:48
      В Греции соперников то 2-3 команды, остальные проходной двор.
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
      вчера в 13:47
      Успехов Каррере
      Zenit_84
      Zenit_84
      вчера в 13:42
      Удачи
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston ответил ЮГ РОССИИ
      вчера в 13:40
      Уж если реально кто и купил золотые медали,так это Зенит в этом сезоне.
      Зенит в том сезоне и в этом намного сильней( я не болею за Зенит)
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston ответил ЮГ РОССИИ
      вчера в 13:39
      Уж если реально кто и купил золотые медали,так это Зенит в этом сезоне.
        ЮГ РОССИИ
        ЮГ РОССИИ ответил Bordend
        вчера в 13:33
        Уж если реально кто и купил золотые медали,так это Зенит в этом сезоне.
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