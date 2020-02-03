Джикия: «Трансферная стоимость Мирзова - 200 рублей»

Защитник «Спартака» пошутил над трансферной ценой полузащитника «красно-белых» :

Мино Райола вчера звонил насчет Мирзова, кстати.

Назвал его цену. 200 рублей. Максимум.

Мы сами в шоке из-за того, что творится с Мирзовым в эти последние два дня. Никто не может понять причину. Врачи разбираются, все на контроле. Анализы берут какие-то.