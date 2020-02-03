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Джикия: «Трансферная стоимость Мирзова - 200 рублей»

сегодня, 20:10

Защитник «Спартака» Георгий Джикия пошутил над трансферной ценой полузащитника «красно-белых» Резиуана Мирзова:

Мино Райола вчера звонил насчет Мирзова, кстати.

Назвал его цену. 200 рублей. Максимум.

Мы сами в шоке из-за того, что творится с Мирзовым в эти последние два дня. Никто не может понять причину. Врачи разбираются, все на контроле. Анализы берут какие-то.

МРТ, кровь, там надо все смотреть – что он там делал в Нальчике интересное.

Ранее игроки «Спартака» на квадроциклах прокатились по пустыне.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 20:42
Несчастный Мирзов, потерялся в Спартаке. Ему бы назад в Тулу!
SHMEL
SHMEL ответил LOpp
сегодня в 20:39
Ого, можно продать Мирзова, купить Фернандеса и на сдачи Чалова
Помечтайте.
Вы даже если весь состав продадите,вам на Чалова не хватит,а уж о Фернандесе и говорить нечего,тем более им не резон переходить в пердивную команду.
серый1925
серый1925 ответил КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 20:37
зенит стоит 22 рубля и то ни кто не купит( (дзюба)
тебе, 24 царя небесного, до Зенита как до Пекина верх ногами!
112910415
112910415
сегодня в 20:35
атмосфера, короче, хорошая в команде
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил LOpp
сегодня в 20:35
Ого, можно продать Мирзова, купить Фернандеса и на сдачи Чалова
Не Фернандес очень хорош. Чалов бревно бревном, но в адрес лучшего защитника России хейт неуместен.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:33
Бред какой-то.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:30
Потом выяснится,что это была горькая правда.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:19
Шутки про 200 рублей и про МРТ не смешные. А Мирзов молодец. Желаю ему завоевать место в основе Спартака
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ ответил LOpp
сегодня в 20:18
Ого, можно продать Мирзова, купить Фернандеса и на сдачи Чалова
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 20:16
    Ого, можно продать Мирзова, купить Фернандеса и на сдачи Чалова
    КРУЖКА БРАГИ
    КРУЖКА БРАГИ
    сегодня в 20:13
    зенит стоит 22 рубля и то ни кто не купит( (дзюба)
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