Джикия: «Трансферная стоимость Мирзова - 200 рублей»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия пошутил над трансферной ценой полузащитника «красно-белых» Резиуана Мирзова:
Мино Райола вчера звонил насчет Мирзова, кстати.
Назвал его цену. 200 рублей. Максимум.
Мы сами в шоке из-за того, что творится с Мирзовым в эти последние два дня. Никто не может понять причину. Врачи разбираются, все на контроле. Анализы берут какие-то.
МРТ, кровь, там надо все смотреть – что он там делал в Нальчике интересное.
Ранее игроки «Спартака» на квадроциклах прокатились по пустыне.
Вы даже если весь состав продадите,вам на Чалова не хватит,а уж о Фернандесе и говорить нечего,тем более им не резон переходить в пердивную команду.
Вы даже если весь состав продадите,вам на Чалова не хватит,а уж о Фернандесе и говорить нечего,тем более им не резон переходить в пердивную команду.