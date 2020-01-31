Народный обозреватель. Лайнсмен с обрезом и ещё один стул для Кокорина

Первый месяц 2020 года пролетел пулей. «Соккер.ру» надеется, что читатели не разучились шутить и не устали смеяться.
Тут всякая полезная информация и все такое. Не проходите мимо, читайте построчно, делайте выводы. Главное — помните о волшебном хештеге #Народный_обозреватель, которым можно, нужно и важно помечать смешные комментарии, отвечая ни них своим постом с хештегом. Можете и в свои сообщения включить #Народный_обозреватель. Торжественно клянемся не считать это самолюбованием и только поблагодарим, если комментарий действительно стоящий. В общем, не расслабляйтесь там, чтобы потом не жаловались, будто «Народный обозреватель» уже не тот и все такое. Мы тут все от себя зависящее делаем так-то, чтобы рубрика жила и иногда процветала.
11 место. Гавроша — об оскорблении Эдера Милитао Марком Кукурельей:
Кукурелья сказал закрыть клюв!
10 место. LOpp – о словах Ещенко, что Ребров — дед в «Спартаке»:
Такого деда в аренду бы в Торпедо.
Простите торпедоны)
9 место. Faustello — о том, что Федор Чалов признан лучшим игроком ЦСКА на первом сборе:
Завтра номинации введут:
- лучший игрок дня
- лучший игрок завтрака
- лучший игрок раздевалки
- лучший игрок 27-го января
- лучший игрок недели собравший за неделю больше всех званий лучший игрок
)))
8 место. Да ладно вам — о словах Гвардиолы, который заявил, что скорее отправится на Мальдивы или сыграет в гольф, чем возглавит «Реал» или МЮ:
Maldives. Golf. Real.
7 место. Project Pandora — о том, что «Манчестер Юнайтед» заключил партнерское соглашение с LEGO:
Будут строить новую команду?))
6 место. Tostao отреагировал на вызов Сергея Прядкина в следственный департамент МВД для допроса по делу о договорных матчах:
5 место. LOpp передразнил экс-помощника Фабио Капелло Итало Габиальти, который «видит Миранчука в „Ювентусе“». Классика из ДМБ в тему:
- Ты видишь Миранчука в Ювентусе?
- Нет, не вижу.
- И я не вижу, а он есть.
4 место. Брулин — о том, что Дмитрий Тарасов поехал на сборы с «Рубином».
Посмотрел в записи чемпионат России 2009 года и решил перейти в клуб-чемпион!
3 место. Бахтияр Шумаев и его черный юмор в одной из социальных сетей «Соккер.ру» (кстати, подписывайтесь!) не остался без внимания. Смотрим пост — читаем комментарий.
Обрез у линейного, он им офсайды определяет. Раз попал — значит залез…
2 место. Tostao — о попытке «Зенита» отдать Александра Кокорина в аренду ФК «Сочи»:
Сверху спущен был намёк,
Миллер взял под козырёк.
Пешка он средь воротил,
На дзюдо ведь не ходил.
1 место. Аксинья — о борьбе за кресло (стул) главы РПЛ. Клубы выбрали Прядкин, но РФС признал выборы недействительными…
Не можете разделить стул - отдайте Кокорину…
Питерским только так на орехи достаётся, и ведь есть за что.
Питерским только так на орехи достаётся, и ведь есть за что.