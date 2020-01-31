Народный обозреватель. Лайнсмен с обрезом и ещё один стул для Кокорина

сегодня, 21:00

Первый месяц 2020 года пролетел пулей. «Соккер.ру» надеется, что читатели не разучились шутить и не устали смеяться.

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11 место. Гавроша — об оскорблении Эдера Милитао Марком Кукурельей:

Кукурелья сказал закрыть клюв!

10 место. LOpp – о словах Ещенко, что Ребров — дед в «Спартаке»:

Такого деда в аренду бы в Торпедо.

Простите торпедоны)

9 место. Faustello — о том, что Федор Чалов признан лучшим игроком ЦСКА на первом сборе:

Завтра номинации введут:

- лучший игрок дня

- лучший игрок завтрака

- лучший игрок раздевалки

- лучший игрок 27-го января

- лучший игрок недели собравший за неделю больше всех званий лучший игрок

)))

8 место. Да ладно вам — о словах Гвардиолы, который заявил, что скорее отправится на Мальдивы или сыграет в гольф, чем возглавит «Реал» или МЮ :

Maldives. Golf. Real.

7 место. Project Pandora — о том, что «Манчестер Юнайтед» заключил партнерское соглашение с LEGO:

Будут строить новую команду?))

6 место. Tostao отреагировал на вызов Сергея Прядкина в следственный департамент МВД для допроса по делу о договорных матчах:

5 место. LOpp передразнил экс-помощника Фабио Капелло Итало Габиальти, который «видит Миранчука в „Ювентусе“». Классика из ДМБ в тему:

- Ты видишь Миранчука в Ювентусе?

- Нет, не вижу.

- И я не вижу, а он есть.

4 место. Брулин — о том, что поехал на сборы с «Рубином».

Посмотрел в записи чемпионат России 2009 года и решил перейти в клуб-чемпион!

3 место. Бахтияр Шумаев и его черный юмор в одной из социальных сетей «Соккер.ру» (кстати, подписывайтесь!) не остался без внимания. Смотрим пост — читаем комментарий.

Здесь прекрасно все – микрофон, обрез, парни в форме «Баварии» и передовая технология VAR 🤣 pic.twitter.com/vRi94dCb4M — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) January 3, 2020

Обрез у линейного, он им офсайды определяет. Раз попал — значит залез…

2 место. Tostao — о попытке «Зенита» отдать в аренду ФК «Сочи»:

Сверху спущен был намёк,

Миллер взял под козырёк.

Пешка он средь воротил,

На дзюдо ведь не ходил.

1 место. Аксинья — о борьбе за кресло (стул) главы РПЛ . Клубы выбрали Прядкин, но РФС признал выборы недействительными…

Не можете разделить стул - отдайте Кокорину…