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Народный обозреватель. Лайнсмен с обрезом и ещё один стул для Кокорина

сегодня, 21:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
Ребров Артем
Ребров Артем
Вратарь

Первый месяц 2020 года пролетел пулей. «Соккер.ру» надеется, что читатели не разучились шутить и не устали смеяться.

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11 место. Гавроша — об оскорблении Эдера Милитао Марком Кукурельей

Кукурелья сказал закрыть клюв!

10 место. LOpp – о словах Ещенко, что Ребров — дед в «Спартаке»:

Такого деда в аренду бы в Торпедо.

Простите торпедоны)

9 место. Faustello — о том, что Федор Чалов признан лучшим игроком ЦСКА на первом сборе:

Завтра номинации введут:

- лучший игрок дня

- лучший игрок завтрака

- лучший игрок раздевалки

- лучший игрок 27-го января

- лучший игрок недели собравший за неделю больше всех званий лучший игрок

)))

8 место. Да ладно вам — о словах Гвардиолы, который заявил, что скорее отправится на Мальдивы или сыграет в гольф, чем возглавит «Реал» или МЮ:

Maldives. Golf. Real.

7 место. Project Pandora — о том, что «Манчестер Юнайтед» заключил партнерское соглашение с LEGO:           

Будут строить новую команду?))

6 место. Tostao отреагировал на вызов Сергея Прядкина в следственный департамент МВД для допроса по делу о договорных матчах:

Народный обозреватель. Лайнсмен с обрезом и ещё один стул для Кокорина

5 место. LOpp передразнил экс-помощника Фабио Капелло Итало Габиальти, который «видит Миранчука в „Ювентусе“».  Классика из ДМБ в тему:

- Ты видишь Миранчука в Ювентусе?

- Нет, не вижу.

- И я не вижу, а он есть.

4 место. Брулин — о том, что Дмитрий Тарасов поехал на сборы с «Рубином».

Посмотрел в записи чемпионат России 2009 года и решил перейти в клуб-чемпион!

3 место. Бахтияр Шумаев и его черный юмор в одной из социальных сетей «Соккер.ру» (кстати, подписывайтесь!) не остался без внимания. Смотрим пост — читаем комментарий.

Обрез у линейного, он им офсайды определяет. Раз попал — значит залез…

2 место. Tostao — о попытке «Зенита» отдать Александра Кокорина в аренду ФК «Сочи»:

Сверху спущен был намёк,

Миллер взял под козырёк.

Пешка он средь воротил,

На дзюдо ведь не ходил.

Народный обозреватель. Лайнсмен с обрезом и ещё один стул для Кокорина

1 место. Аксинья — о борьбе за кресло (стул) главы РПЛ. Клубы выбрали Прядкин, но РФС признал выборы недействительными…

Не можете разделить стул - отдайте Кокорину…

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 22:10
Скукота. Все знают, что самые смешные шутки про тарасовских. Потому и убрали однажды топ-комментарии
pomor 445
pomor 445
сегодня в 22:05
Победила пошлость и глупость.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 22:05
Вообще ни о чем(
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 22:04
Ни о, ни сё.
112910415
112910415
сегодня в 21:27
забавно же местами !
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:23
Всё хуже и хуже. С юмором есть проблемы.
makkie
makkie
сегодня в 21:19
Tostao жжёт, что ни картинка - то в яблочко!)
Питерским только так на орехи достаётся, и ведь есть за что.
juchok
juchok
сегодня в 21:16
Фаустелло на первое место
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