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Футболисты ЦСКА подшутили над тренером по физподготовке

сегодня, 22:17

Твиттер ЦСКА опубликовал фотографию, на которой футболисты московского клуба готовятся опустить в мини-бассейн со льдом тренера по физической подготовке Паулино Гранеро.

Напомним, что «армейцы» проводят второй зимний сбор в испанском Кампоаморе.

Ранее тренер ЦСКА Виктор Онопко подвел первые итоги учебно-тренировочного сбора команды.

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Все комментарии
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил RIR68
сегодня в 23:30
Конедыркин всхлипнул?((((
RIR68
RIR68 ответил Footbolista
сегодня в 23:28
Будут штангу теперь носить...от забора до заката...
от слов твоих, где-то в Катаре, одиноко всхлипнул вратарь)))
alexgurzan
alexgurzan ответил max74
сегодня в 23:00
Не могу победить привязку к аккаунту VK. И удалял этот коннект и снова создавал несколько раз. Уже где-то плюнул, но как-то всё же жалко. Если можно подрегулируйте. С твиттером всё нормально
Не вижу вас в списке участников нашей группы в ВК.
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VIPded
VIPded
сегодня в 22:59
Мстя будет жёсткой...)))
beefs
beefs
сегодня в 22:43
Ну и шуточки...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:39
Ежегодный ритуал-месть за кровь и пот на первом сборе.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:32
Живодёры!
max74
max74
сегодня в 22:31
Не могу победить привязку к аккаунту VK. И удалял этот коннект и снова создавал несколько раз. Уже где-то плюнул, но как-то всё же жалко. Если можно подрегулируйте. С твиттером всё нормально
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:26
Будут штангу теперь носить...от забора до заката...
Союзник противников
Союзник противников ответил Армейская душа
сегодня в 22:24
"Юмарысты" - как сказав бы Бацька
Он теперь усиленно аглицкий учит,калифорнийский диалект.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:23
Лучше бы сделали подобное с Ганчарэнкой. Фактически.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 22:19
"Юмарысты" - как сказав бы Бацька
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:18
Тренер-то жив остался ? )))))))))))))))))
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