Футболисты ЦСКА подшутили над тренером по физподготовке

Твиттер ЦСКА опубликовал фотографию, на которой футболисты московского клуба готовятся опустить в мини-бассейн со льдом тренера по физической подготовке Паулино Гранеро.
Напомним, что «армейцы» проводят второй зимний сбор в испанском Кампоаморе.
Холодная месть 😈 #Кампоамор2020🇪🇸 pic.twitter.com/kCVqd9pg4E— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 3, 2020
Ранее тренер ЦСКА Виктор Онопко подвел первые итоги учебно-тренировочного сбора команды.
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