Кокорин близок к переходу в клуб РПЛ

Форвард «Зенита» близок к переходу в «Сочи». Об этом заявил известный комментатор Нобель Арустамян.

Сегодня состоялась встреча между президентом ФК «Сочи» Борисом Ротенбергом и Александром Кокориным. Переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка. Весьма вероятно, что уже в ближайшие дни Кокорин присоединится к ФК «Сочи» на сборе в Турции.