ГлавнаяНовости

Кокорин близок к переходу в клуб РПЛ

вчера, 22:57

Форвард «Зенита» Александр Кокорин близок к переходу в «Сочи». Об этом заявил известный комментатор Нобель Арустамян.

Сегодня состоялась встреча между президентом ФК «Сочи» Борисом Ротенбергом и Александром Кокориным. Переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка. Весьма вероятно, что уже в ближайшие дни Кокорин присоединится к ФК «Сочи» на сборе в Турции.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент Кардозу: «Мигел может перейти в „Тамбов“ уже завтра»
Вчера, 22:35 Комментарии3
Слухи«Тамбов» может подписать полузащитника «Динамо»
Вчера, 21:14 Комментарии4
СлухиХубулов продолжит карьеру в Казахстане
Вчера, 14:42 Комментарии2
Слухи«Краснодар» предлагает за аренду Юнеса 1.5-2 млн евро
Вчера, 12:40 Комментарии8
Слухи«Краснодар» может усилиться хавбеком «Наполи»
Вчера, 01:23 Комментарии11
СлухиЭкс-футболист «Спартака» и «Краснодара» перешёл в «Актобе»
11 февраля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 02:05
Близится к завершению показ третьего сезона сериала Коко и голуби.
Продюсеры обещали продолжение.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:44
Уверен, что Кокоша сам был сразу не против Сочи, но его останавливал алчный и мерзотный агентишко-отчим, который хотел набить цену и себе карманы. Коко сначала его послушал и пошёл в отказ, но когда понял, что против системы переть бесполезно и он может остаться вообще без всего, сам принял решение с Сочи и правильно сделал. Вывод для Коко - гнать ссаными тряпками от себя подальше этого козла отчима и нанять нормального агента, который не сломает тебе карьеру.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:11
Задолбали уже новости о нем.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:01
Недолго Саня кочевряжился !!!
Правдолю
Правдолю
сегодня в 00:40
Или в Сочи или в тюрьму выбор за Кокориным
karnager
karnager
сегодня в 00:34
Кокорин как девочка, ломалась, ломалась. В итоге все равно победил толстенький папик. Не удивлюсь, если уголовника к коррупционным схемам приплетут. Тогда да, Саня на повышение идёт!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 00:26
Уломали все таки
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил ermak6848
сегодня в 00:22
странное решение ..
Ему сейчас не до свершений - пристроить бы шкуру) Ох уж этот тоскливый мир..
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:16
странное решение ..
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 23:51
Ну если сам Шнобель сказал, то значит очень близок и так оно и будет...
RBA
RBA ответил SHMEL
вчера в 23:35
Что-то не очень верится. Или Коко сделали предложение от которого нельзя отказаться?
Или поставили перед фактом,не перейдёшь в Сочи,можешь завязывать с футболом,больше нигде играть не будешь.
severnyj84
severnyj84
вчера в 23:24
Сочи теперь свиней будут лохматить регулярно.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 23:22
Опять бредядину обсуждают. ....
Nikola45
Nikola45
вчера в 23:18
А Ротенберг в Сочи живет? Или в каком то другом городе? ))
Nikola45
Nikola45
вчера в 23:17
Против системы не попрешь!
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
вчера в 23:15
скоро и дзюба с малкамом там будут,как и остальные 25 лавочников!!!!!!
Parma1972
Parma1972
вчера в 23:13
Буря в стакане скоро закончится
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 23:10
Когда получаешь по 20 касарей, в тупой голове появляется неприодалимое желание стать частью филиала.
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:05
Что-то не очень верится.
Или Коко сделали предложение от которого нельзя отказаться?
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
вчера в 23:05
В филиал!
А кто то сомневался?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:03
Кажется везде привязался
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100