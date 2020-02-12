Кокорин близок к переходу в клуб РПЛ

Форвард «Зенита» Александр Кокорин близок к переходу в «Сочи». Об этом заявил известный комментатор Нобель Арустамян.
Сегодня состоялась встреча между президентом ФК «Сочи» Борисом Ротенбергом и Александром Кокориным. Переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка. Весьма вероятно, что уже в ближайшие дни Кокорин присоединится к ФК «Сочи» на сборе в Турции.
Продюсеры обещали продолжение.
Продюсеры обещали продолжение.
Или Коко сделали предложение от которого нельзя отказаться?
Или Коко сделали предложение от которого нельзя отказаться?
А кто то сомневался?
А кто то сомневался?