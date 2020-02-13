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Гвардиола: «Если мы не победим „Реал“ в Лиге чемпионов, меня могут уволить»

сегодня, 08:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити26.02.2020 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о важности предстоящих матчей с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мне хочется выиграть Лигу чемпионов. Мечтаю об этом и не могу дождаться подготовки к матчу с «Реалом» в течение следующих двух недель. Этот процесс будет самым счастливым в моей работе. Если мы не победим, спортивный директор может сказать: «Это плохо, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, я вас уволю».

Ранее Хосеп признался, что не считает себя лучшим тренером в мире.

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Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
сегодня в 23:10
Посе Ходжсона ....... Кенни в первом же своем сезоне выиграл кубок лиги и дошел до финала кубка Англии( купив Кэррола и Даунинга), но ему не простили того факта что Эвертон обошел в таблице, а после на целых семь лет остались вообще без трофеев. Кенни в отличаи от Клопп в первом сезоне завоевал трофей))) Даже в таком состоянии и с таким составом он смог выудить что-то.)))))) и потом Роджерса сливали))) это было видно, что у команды нету желания играть под его руководством......
Я уже тебе писал, что Роджерс не правильно потратил деньги с продажи Суареса, ему в Англии даже прозвище придумали "Гений Футбола", так что никто его не сливал, просто в кризисной ситуации без лидера, каким был Луис Суарес, Роджерс ничего не смог сделать, 6 место, а затем 10 место, если бы после 2 места ваша команда падает на 10 место, то любого тренера сразу бы уволили бы. А Клоппу дали это время на построение команды, об этом Генри и Вернер говорили сразу же после подписания контракта, так что Клопп не спешил, и потратил это время не зря, создав, возможно сильнейший Ливерпуль со времен Боба Пейсли,так что хейтерам только и остается, как вспоминать 8 место в его первом сезоне Ливерпуля,ха-ха.))
DXTK
DXTK ответил Kirill Erokhin
сегодня в 22:51
На багаже Роджерса))), Клопп пришел в Ливерпуль когда он занимал 10 место, да тот еще багаж, ты еще скажи, что Далглиш должен был выиграть АПЛ после Ходжсона, когда Ливерпуль был не чуть ли в зоне вылета. Я не говорил, что Пеллегрини или Манчини брали титул с первого раза, а лишь, что что они это делали. Даже фанаты МС не гордятся внутренними кубками, все знают, что не только Ливерпуль и другие топы ставят на эти кубки полуосновные составы. И я в отличие от тебя не хейчу Пепа, и считаю его топ тренером, он сделал в МС отличную работу. Абрамовича с Челси тоже не очень любили, но это не помешало Челси выиграть лч, так почему бы МС это не сделать? В мировые заговоры в пользу Реала, Ливерпуля и т.д я не верю.
Посе Ходжсона ....... Кенни в первом же своем сезоне выиграл кубок лиги и дошел до финала кубка Англии( купив Кэррола и Даунинга), но ему не простили того факта что Эвертон обошел в таблице, а после на целых семь лет остались вообще без трофеев.

Кенни в отличаи от Клопп в первом сезоне завоевал трофей))) Даже в таком состоянии и с таким составом он смог выудить что-то.)))))) и потом Роджерса сливали))) это было видно, что у команды нету желания играть под его руководством......
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
сегодня в 22:20
исхожу из работы клоппа с ливерпулем))))) на багаже Роджерса дошел до двух финалов кубка лиги и ЛЕ в 2016 году и оба финала проиграл, следующие два года Ливерпуль кое как занимал 4 места в чемпионате, хоть и дошли до финала ЛЧ которую опять проиграл.......... PS Гвардиолу могу и не уволить летом, (только если он сам не захочет уйти), а дать ему возможность доработать контракт до конца, (у него еще целый сезон впереди не считая этого) даже если проиграет Реалу, объясню почему и уже отстает на 22 очка от Ливерпуля: в первом сезоне МС и Гвардиола полностью провалили - заняли 3 место в АПЛ отстав от чемпиона Челси на 15 очков; вылетели от Монако в 1/8, и проиграли все внутренние кубки, итог - 0. ему дали исправить ситуаци, ведь по сути Пеллегрини и Манчини сходу брали АПЛ в первом сезоне))))))))))) шейхи ждут ЛЧ?! Пойми те еще одну вещь не дадут шейхам выйти в финал ЛЧ и победить там.))))))))
На багаже Роджерса))), Клопп пришел в Ливерпуль когда он занимал 10 место, да тот еще багаж, ты еще скажи, что Далглиш должен был выиграть АПЛ после Ходжсона, когда Ливерпуль был не чуть ли в зоне вылета.
Я не говорил, что Пеллегрини или Манчини брали титул с первого раза, а лишь, что что они это делали. Даже фанаты МС не гордятся внутренними кубками, все знают, что не только Ливерпуль и другие топы ставят на эти кубки полуосновные составы.
И я в отличие от тебя не хейчу Пепа, и считаю его топ тренером, он сделал в МС отличную работу.
Абрамовича с Челси тоже не очень любили, но это не помешало Челси выиграть лч, так почему бы МС это не сделать? В мировые заговоры в пользу Реала, Ливерпуля и т.д я не верю.
DXTK
DXTK ответил Kirill Erokhin
сегодня в 21:53
А с чего ты решил, что Клопп был бы без трофеев в МС? Пеллегрини и Манчини брали АПЛ с МС, хотя сейчас некоторые называют их физруками, но они это сделали, может не так эффектно, как Пеп в 17-18, но сделали, так что это далеко не факт.
исхожу из работы клоппа с ливерпулем)))))

на багаже Роджерса дошел до двух финалов кубка лиги и ЛЕ в 2016 году и оба финала проиграл, следующие два года Ливерпуль кое как занимал 4 места в чемпионате, хоть и дошли до финала ЛЧ которую опять проиграл..........



PS Гвардиолу могу и не уволить летом, (только если он сам не захочет уйти), а дать ему возможность доработать контракт до конца, (у него еще целый сезон впереди не считая этого) даже если проиграет Реалу, объясню почему и уже отстает на 22 очка от Ливерпуля:

в первом сезоне МС и Гвардиола полностью провалили - заняли 3 место в АПЛ отстав от чемпиона Челси на 15 очков; вылетели от Монако в 1/8, и проиграли все внутренние кубки, итог - 0. ему дали исправить ситуаци, ведь по сути Пеллегрини и Манчини сходу брали АПЛ в первом сезоне)))))))))))

шейхи ждут ЛЧ?! Пойми те еще одну вещь не дадут шейхам выйти в финал ЛЧ и победить там.))))))))
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:21
Собственно, что и следовало доказать - каталонцы только болтать мастера и от бутылок из пластика сознание терять. Аха-ха)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Agamaga
сегодня в 21:08
Все твои версии это фантазии рандомного человека ахах)) А договорные игры и сериал Б - это всемирно известный и состоявшийся факт! Ахах
Тогда назови быстро, хотя бы один договорной матч? Даю пять минут. НЕ будет ответа, будешь выглядеть как пользователь Да ладно вам, который сам себя прилюдно спалил. Аха-ха)
Agamaga
Agamaga ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:06
Абсолютно все чистые победы. Судьи это ваша излюбленная тема.
Agamaga
Agamaga ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:04
Все твои версии это фантазии рандомного человека ахах))
А договорные игры и сериал Б - это всемирно известный и состоявшийся факт! Ахах
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Agamaga
сегодня в 21:00
Барса все свои финалы выиграла абсолютно по делу.
Не все, а один и то не должна была там играть, но судейка протащил. Аха-ха)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Agamaga
сегодня в 20:59
Там был гол забит, если тебе память не изменяет и красная по делу. Никогда ни от кого не слышал, что там не было красной. А по мне Ювентус должны были на 10 лет отправить в серию Б, чтоб не было желания больше проводить купленные матчи.
В таком случае барсу нужно просто расстрелять за Чакиров, Айтекинов, Штарков, Буззак и Эвребе, а так же за трансферные махинации, уклонения от налогов и употребления допинга аргентинским псевдолидером. Аха-ха)
Agamaga
Agamaga ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 20:26
Там был гол забит, если тебе память не изменяет и красная по делу. Никогда ни от кого не слышал, что там не было красной. А по мне Ювентус должны были на 10 лет отправить в серию Б, чтоб не было желания больше проводить купленные матчи.
Agamaga
Agamaga ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 20:22
Барса все свои финалы выиграла абсолютно по делу.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 20:20
Да помню тот финал 2006 года лч удаление Лемана кстати красная чистейшая
Как по мне жёлтая, не более.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:19
В таком случае можеш уже наченать паковать чемоданы. Зидан сожрет тебя физрука с потрохами!!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 20:06
Да помню тот финал 2006 года лч удаление Лемана кстати красная чистейшая
neomessi
neomessi
сегодня в 19:31
Лично я не вижу чтобы МС прошел дальше.
Однако это футбол, тут может случиться все что угодно.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
сегодня в 19:06
Клоппа уже после второго сезона без трофеев выкинули бы из Сити)))))))
А с чего ты решил, что Клопп был бы без трофеев в МС? Пеллегрини и Манчини брали АПЛ с МС, хотя сейчас некоторые называют их физруками, но они это сделали, может не так эффектно, как Пеп в 17-18, но сделали, так что это далеко не факт.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Master ШиФу
сегодня в 18:59
Да, и в 2011 выиграл Эвребе? Тешите себя)))
За 8 лет я уже позабыл всех ваших "героев"-свистунов.
Может напомнишь мне, кто Лемана в финале с Арсеналом удалил и пенку в ваши ворота не поставил? Аха-ха)
DXTK
DXTK ответил Kirill Erokhin
сегодня в 18:39
Понятно, что Гвардиолу брали ради победы в лч, и возможно, что если проиграют Реалу его могут снять, так как в чемпионате МС отстает от Ливерпуля на 22 очка, а победы только во внутренних кубках, вряд ли понравится шейху Мансуру.
Клоппа уже после второго сезона без трофеев выкинули бы из Сити)))))))
abramjan
abramjan
сегодня в 17:15
каталонский трусишка уже до игры проиграл)))
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
сегодня в 17:10
Семак: "Если зенит не найдёт замену в судейском корпусе Егорову, то меня возможно уволят."
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 17:09
Наверное хочет уходить из Сити!
Ми Ша
Ми Ша ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:01
В общем удача на стороне Реала...)).
Макс Платонов
Макс Платонов ответил рже
сегодня в 16:36
Пепе пройдет реал,но ЛЧ все равно не выйграет!
Кого он там пройдет? На выход только если разве что :DDD
Макс Платонов
Макс Платонов ответил Тага Дага
сегодня в 16:35
Реалу ничего не светит. ...Сити размажет их.
Кого они там размажут? Видели мы как они с ТТХ даже разобраться не смогли, позорно проиграли. Реал самая малопропускающая команда среди топ-5 чемпионатов, а ты про Реал говоришь. С такой донной защитой как у МС они могут размазать только команды из 2-3 дивизиона.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 16:27
Реалу всегда судьи помогают, последний три кубка лига чемпионов они брали с помощью судьи
abramjan
abramjan
сегодня в 16:16
    Berlinskiy
    Berlinskiy
    сегодня в 16:01
    Пеп должен выносить лысого физрука,если конечно Перес не подключит связи в судейском корпусе
    гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
    гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома ответил DXTK
    сегодня в 15:58
    в чем ошибка судьи из-за отменённого гола, который был забит из офсайда?)))) ору, шпоры по делу прошли, какие ошибки, лол
    Свидетели картофельного позора
    Свидетели картофельного позора
    сегодня в 15:07
    Незаменимых не бывает
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