Гвардиола: «Если мы не победим „Реал“ в Лиге чемпионов, меня могут уволить»

Главный тренер «Манчестер Сити» порассуждал о важности предстоящих матчей с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мне хочется выиграть Лигу чемпионов. Мечтаю об этом и не могу дождаться подготовки к матчу с «Реалом» в течение следующих двух недель. Этот процесс будет самым счастливым в моей работе. Если мы не победим, спортивный директор может сказать: «Это плохо, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, я вас уволю».