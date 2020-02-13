Конте: «Эриксену нужно прибавить в интенсивности»

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сегодня, 08:10

Главный тренер «Интера» после поражения своей команды в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Наполи» объяснил, почему полузащитник вышел на замену во втором тайме во второй игре подряд.

Он, несомненно, мастеровитый игрок, но, учитывая, что за последние полгода он мало играл, ему нужно прибавить в интенсивности.

Напомним, что Эриксен перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» в январе за 20 млн евро.