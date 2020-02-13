Конте: «Эриксену нужно прибавить в интенсивности»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после поражения своей команды в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Наполи» объяснил, почему полузащитник Кристиан Эриксен вышел на замену во втором тайме во второй игре подряд.
Он, несомненно, мастеровитый игрок, но, учитывая, что за последние полгода он мало играл, ему нужно прибавить в интенсивности.
Напомним, что Эриксен перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» в январе за 20 млн евро.
А так бы до сих пор Челси бы брал АПЛ)
А так бы до сих пор Челси бы брал АПЛ)
Наши туринские развалины и то 4 очка с атлетами взяли, а вот скаминовцы без своей легенды скорее всего отлетят уже в 1/8. Аха-ха)
Наши туринские развалины и то 4 очка с атлетами взяли, а вот скаминовцы без своей легенды скорее всего отлетят уже в 1/8. Аха-ха)