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Конте: «Эриксену нужно прибавить в интенсивности»

сегодня, 08:10
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после поражения своей команды в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Наполи» объяснил, почему полузащитник Кристиан Эриксен вышел на замену во втором тайме во второй игре подряд.

Он, несомненно, мастеровитый игрок, но, учитывая, что за последние полгода он мало играл, ему нужно прибавить в интенсивности.

Напомним, что Эриксен перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» в январе за 20 млн евро.

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Все комментарии
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил juvenale
сегодня в 18:56
неплохо апл опустил)))
Ну так он опустил АПЛ ещё как тренер Челси - хлопнул всех с первого же своего сезона. Опустил и Пепа и хвалёного клопа, но из-за скверного характера пересорился с командой и был слит. Аха-ха)
А так бы до сих пор Челси бы брал АПЛ)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Алексей Миллер
сегодня в 18:54
АПЛ в плане физухи на 5 уровней выше, чем пенсионерская Серия А
С матрасами посмотрим.)
Наши туринские развалины и то 4 очка с атлетами взяли, а вот скаминовцы без своей легенды скорее всего отлетят уже в 1/8. Аха-ха)
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 15:27
Парик хочет, что бы днОриксен интенсивнее падал, например как Симуляро Днортинес. Аха-ха)
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил juvenale
    сегодня в 15:27
    неплохо апл опустил)))
    АПЛ в плане физухи на 5 уровней выше, чем пенсионерская Серия А
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 12:58
    неплохо апл опустил)))
    Kudos
    Kudos
    сегодня в 12:17
    должен прибавить и заиграть .
    Graceful 713
    Graceful 713
    сегодня в 11:11
    Такими темпами Интер скоро начнёт старую 15ху. Даже с таким неравноценным составом конкурирует не хило
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 11:08
    Прибавит, никуда не денется.
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    сегодня в 11:01
    Парик хочет, что бы днОриксен интенсивнее падал, например как Симуляро Днортинес. Аха-ха)
    матос
    матос
    сегодня в 10:54
    С выходом датчанина мы фактически начали угрожать чужим воротам чего почти не было
    Comench
    Comench
    сегодня в 10:32
    Удачи Эриксену!
    Johnes
    Johnes
    сегодня в 10:18
    Такой яркий игрок за несчастные 20 лямов евро! Не знал, что за него отдали так мало.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 09:34
    Кристиан очень даже прилично сыграл. А когда наберет максимальные кондиции , вообще лидером может стать.
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