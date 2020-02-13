Конте: «„Наполи“ приехал с планом сесть в глухую оборону»

Главный тренер «Интера» прокомментировал домашнее поражение от «Наполи» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

«Наполи» приехал сюда, чтобы сыграть в очень оборонительный футбол с Дрисом Мертенском, опекающим Брозовича, и закрывая все свободные пространства.

В некоторых эпизодах нам следовало быстрее двигать мяч и искать моменты, где можно сыграть один в один. В любом случае, я поздравляю «Наполи», так как их стратегия явно окупилась, ведь они победили.

[Миланское] дерби забрало много энергии, физической и, особенно, психологической. Я внёс в состав 5 изменений по сравнению с воскресным матчем, чтобы придать свежести, но «Наполи» в этом сезоне побеждал «Ювентус», «Лацио» и «Ливерпуль», что говорит о качестве в их команде. Я бы сказал, что после «Ювентуса» у «Наполи» самый впечатляющий состав в чемпионате.

Дженнаро Гаттузо проявил смекалку, усадив команду в оборону, чтобы выжидать и убегать в контратаки. У нас были моменты, и ничья была бы справедливым результатом.