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Манолас: «Наши шансы с „Интером“ по-прежнему равны»

сегодня, 03:12
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Защитник «Наполи» Константинос Манолас прокомментировал выездную победу над «Интером» (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

После тяжёлого домашнего поражения от «Лечче» мы показали отличную игру этим вечером, и все парни заслуживают похвалы.

Мы не опустили голову в матче с сильным соперником, который борется за Скудетто. Шансы на финал по-прежнему 50 на 50, потому что «Интер» – отличная команда, на «Сан Паоло» они постараются играть в свой футбол, так что мы хотим выиграть и второй матч тоже.

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