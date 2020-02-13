Манолас: «Наши шансы с „Интером“ по-прежнему равны»

Защитник «Наполи» прокомментировал выездную победу над «Интером» (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

После тяжёлого домашнего поражения от «Лечче» мы показали отличную игру этим вечером, и все парни заслуживают похвалы.

Мы не опустили голову в матче с сильным соперником, который борется за Скудетто. Шансы на финал по-прежнему 50 на 50, потому что «Интер» – отличная команда, на «Сан Паоло» они постараются играть в свой футбол, так что мы хотим выиграть и второй матч тоже.