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Гаттузо: «Вот такой настрой я хочу видеть в каждом матче»

сегодня, 03:56
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал выездную победу над «Интером» (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

Когда вы играете против такой сильной команды, как «Интер», вы должны проявить к ней уважение и отдавать на поле нечто большее. Я поздравляю своих парней, но хочу видеть такое отношение к матчам всегда, ведь впереди ещё 17 игр. Мы должны уважать каждого оппонента и играть по плану, который практикуем в течение недели.

В первом тайме мы хорошо справлялись с поставленной задачей и могли бы атаковать увереннее, но после перерыва допустили множество ошибок, и «Интер» очень настойчиво прессинговал.

Мы продолжим работать, потому что ещё ничего не сделали.

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