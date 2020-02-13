Гаттузо: «Вот такой настрой я хочу видеть в каждом матче»

Наставник «Наполи» прокомментировал выездную победу над «Интером» (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

Когда вы играете против такой сильной команды, как «Интер», вы должны проявить к ней уважение и отдавать на поле нечто большее. Я поздравляю своих парней, но хочу видеть такое отношение к матчам всегда, ведь впереди ещё 17 игр. Мы должны уважать каждого оппонента и играть по плану, который практикуем в течение недели.

В первом тайме мы хорошо справлялись с поставленной задачей и могли бы атаковать увереннее, но после перерыва допустили множество ошибок, и «Интер» очень настойчиво прессинговал.

Мы продолжим работать, потому что ещё ничего не сделали.