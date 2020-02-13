Боатенг: «Не буду против, если предложат вернуться в сборную Германии»

1581586367

сегодня, 12:32

Защитник «Баварии» заявил, что будет не против вернуться в сборную Германии, если ему представится такая возможность.

Думаю, главный тренер сборной четко дал понять, что поедет на чемпионат Европы с омоложенным составом. Такова позиция Лёва, которую стоит уважать. Но в футболе никогда ничего не знаешь наверняка. Если у меня появится хоть малейший шанс попасть в сборную, то я буду не против.

Всего в активе 31-летнего Боатенга 76 матчей за сборную Германии, в которых он забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Недавно стало известно об интересе к Боатенгу со стороны лондонского «Арсенала».