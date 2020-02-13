Ибаньес: «Мне по силам завоевать место в основе „Ромы“»

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сегодня, 11:12

Новичок «Ромы» - защитник поделился ожиданиями от своей аренды в римский клуб. Напомним, в прошедшее трансферное окно 21-летний игрок «Аталанты» на правах аренды перешел в «Рому».

В ближайшем матче Роджеру предстоит встретиться со своей бывшей командой.