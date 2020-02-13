Ибаньес: «Мне по силам завоевать место в основе „Ромы“»

Новичок «Ромы» - защитник Роджер Ибаньес поделился ожиданиями от своей аренды в римский клуб. Напомним, в прошедшее трансферное окно 21-летний игрок «Аталанты» на правах аренды перешел в «Рому».
В ближайшем матче Роджеру предстоит встретиться со своей бывшей командой.
Знаю, что в «Роме» большая конкуренция за место в составе, но я могу завоевать место в основе с этого момента и до следующего сезона. Я быстр и хорошо соображаю, люблю играть с мячом. Я хочу показать все эти навыки на поле.
Я провел в «Аталанте» год и хорошо знаю команду. Нас ждет сложный поединок, но мы готовимся лучшим образом.