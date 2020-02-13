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Караев: «Я сделал всё, чтобы остаться в ЦСКА»

сегодня, 16:10

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев, находившийся на просмотре в ЦСКА, прокомментировал решение «армейцев» не подписывать с ним контракт по итогам сборов.

Говорили ли мне тренеры по ходу сбора что надо улучшить, чтобы я остался? Такого не было. Сборы шли как шли. Из разговора с тренером я делал вывод, что мной все довольны. До последнего момента решали, что делать. Пришли к тому, чтобы я ушел. Это их мнение. В любом случае я его уважаю.

Я тоже до последнего не знал, подпишут контракт или нет. Делал свою работу, отдавался в каждой игре. Понимал, что это шанс. Думаю, со своей стороны сделал все, чтобы остаться в команде.

О решении объявили в последний день сбора, перед «Зенитом». Как обосновали в ЦСКА решение? Есть причины какие-то, о которых я не знаю. Разговор был у меня с тренером, но это должно остаться между нами, потому что так будет правильнее и красивее с моей стороны.

Поговорили с Ганчаренко и приняли решение, что для меня и для ЦСКА будет лучше, если не будем подписывать контракт. Не сказать, что я расстроился — это футбол, такие моменты встречаются. Конечно же, хотелось бы остаться, вроде приложил все усилия, показал, что могу играть на этом уровне. Но вот так сложилось.

Много важного увидел на сборах ЦСКА. Оказаться в таком клубе — это впечатляет. Здорово быть на таком уровне, с такими футболистами, которые борются за чемпионство в РПЛ. Для каждого игрока это большой опыт.

Ганчаренко в начале сбора говорил сбросить вес, но с этим проблем не было. Это нормальный момент для каждого футболиста. Эта проблема была устранена. Тяжелее всего было психологически, все-таки это другой уровень. Но вроде бы я справился.

С кем сблизился в команде? Первый сбор в этом плане был тяжелый, никого из ребят не знал. Мой земляк там играет (Алан Дзагоев), он мне помогал со всем этим. Познакомились и по сей день общаемся, мы с ним на связи. Я много чего нового узнал, как действовать в определенных ситуациях. Так что эти сборы в любом случае были для меня полезны.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:10
А я до сихпор жалею, что его не подписали.Все есть и старание , и умение , и характер, не мальчик уже, недорог, в самом расцвете, с психологией все в порядке в отличие от Феди Чалова, на сборах отлично проявил себя...По мне так это какие-то сугубо клубные, подковерные факторы не позволили его подписать.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 18:10
Ты не виноват ! Просто ты не с Белорусии и не с Уфы. Тебе это только на пользу а до деградировал бы как Чалов с самозванцем.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:15
удачи парню! для него хороший опыт !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 17:02
Парня конечно жалко, он старался и видно что сам по себе парень неплохой. Но не все в футболе зависит от желания или от старания. При всех своих неплохих качествах, для игрока, которому скоро стукнет 25 лет, он сыроват, а его потолок уже виден. Скорее всего посчитали, что он не сможет выиграть конкуренцию у тех игроков, которые уже есть в команде, а значит будет без всякой пользы для себя и для клуба сидеть на скамейке. Возможно в этом есть резон. И все же, думаю, как игрок ротации он был бы полезен, но тренерам виднее, им отвечать за результаты, а не нам. Возможно такая опция как "игрок ротации" просто не заложена в бюджет клуба)) В любом случае, желаю ему удачи!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:49
Большое разочарование.
Gensmo
Gensmo
сегодня в 16:48
Потом еще и радоваться будешь.
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 16:32
Насчет борются за чемпионство явно погорячился.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 16:16
Видимо не всё
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