Караев: «Я сделал всё, чтобы остаться в ЦСКА»

Нападающий «КАМАЗа» , находившийся на просмотре в ЦСКА , прокомментировал решение «армейцев» не подписывать с ним контракт по итогам сборов.

Говорили ли мне тренеры по ходу сбора что надо улучшить, чтобы я остался? Такого не было. Сборы шли как шли. Из разговора с тренером я делал вывод, что мной все довольны. До последнего момента решали, что делать. Пришли к тому, чтобы я ушел. Это их мнение. В любом случае я его уважаю.

Я тоже до последнего не знал, подпишут контракт или нет. Делал свою работу, отдавался в каждой игре. Понимал, что это шанс. Думаю, со своей стороны сделал все, чтобы остаться в команде.

О решении объявили в последний день сбора, перед «Зенитом». Как обосновали в ЦСКА решение? Есть причины какие-то, о которых я не знаю. Разговор был у меня с тренером, но это должно остаться между нами, потому что так будет правильнее и красивее с моей стороны.

Поговорили с Ганчаренко и приняли решение, что для меня и для ЦСКА будет лучше, если не будем подписывать контракт. Не сказать, что я расстроился — это футбол, такие моменты встречаются. Конечно же, хотелось бы остаться, вроде приложил все усилия, показал, что могу играть на этом уровне. Но вот так сложилось.

Много важного увидел на сборах ЦСКА . Оказаться в таком клубе — это впечатляет. Здорово быть на таком уровне, с такими футболистами, которые борются за чемпионство в РПЛ . Для каждого игрока это большой опыт.

Ганчаренко в начале сбора говорил сбросить вес, но с этим проблем не было. Это нормальный момент для каждого футболиста. Эта проблема была устранена. Тяжелее всего было психологически, все-таки это другой уровень. Но вроде бы я справился.

С кем сблизился в команде? Первый сбор в этом плане был тяжелый, никого из ребят не знал. Мой земляк там играет (Алан Дзагоев), он мне помогал со всем этим. Познакомились и по сей день общаемся, мы с ним на связи. Я много чего нового узнал, как действовать в определенных ситуациях. Так что эти сборы в любом случае были для меня полезны.