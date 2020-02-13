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Зотов: «Самое главное, чтобы Кокорин играл, вернулся как футболист»

сегодня, 14:43

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов поделился мнением об аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

Подтвердили информацию, что Кокорин будет в «Сочи»? Дай бог, чтобы так было. Если есть какие-то нарушения по отношению к Александру, он может к нам обращаться. Мы с ним общались по поводу этой ситуации, я сказал: «Если нужна консультация по отношениям с „Зенитом“ или по переходу, у него всегда есть возможность обратиться в профсоюз».

Он сказал, что знает и помнит о такой возможности. Это решение самого футболиста, если бы мы увидели, что «Зенит» нарушает его права, тогда были бы вопросы. Сегодня, как я понимаю, все стороны нашли какой-то консенсус. Дай бог, чтобы так всё было. Сейчас самое главное, чтобы Кокорин играл, вернулся как футболист, оставил все эти старые истории позади. Посмотрим, что будет.

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Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
сегодня в 15:33
Это уже от окружения Паковых зависит.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 15:21
О чем ты говоришь? Зенит всегда прав...даже когда не прав, то всё равно прав. И никакой профсоюз этому не помешает.....расслабься, Зотов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:06
Вернётся и фсех порвёт!
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