Зотов: «Самое главное, чтобы Кокорин играл, вернулся как футболист»

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов поделился мнением об аренде нападающего «Зенита» в «Сочи».

Подтвердили информацию, что Кокорин будет в «Сочи»? Дай бог, чтобы так было. Если есть какие-то нарушения по отношению к Александру, он может к нам обращаться. Мы с ним общались по поводу этой ситуации, я сказал: «Если нужна консультация по отношениям с „Зенитом“ или по переходу, у него всегда есть возможность обратиться в профсоюз».

Он сказал, что знает и помнит о такой возможности. Это решение самого футболиста, если бы мы увидели, что «Зенит» нарушает его права, тогда были бы вопросы. Сегодня, как я понимаю, все стороны нашли какой-то консенсус. Дай бог, чтобы так всё было. Сейчас самое главное, чтобы Кокорин играл, вернулся как футболист, оставил все эти старые истории позади. Посмотрим, что будет.